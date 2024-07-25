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雨炸高雄45968戶停電 淹水妨礙搶修仍有17541戶未復電

台電高雄區處民族變電所淹水，水位已進控制室，抽水機正在抽水。（台電提供）

台電高雄區處民族變電所淹水，水位已進控制室，抽水機正在抽水。（台電提供）

2024/07/25 17:34

〔記者葛祐豪／高雄報導〕凱米颱風造成台電高雄區處4萬5968戶停電，不少道路淹水無法通行或封路，導致台電搶修放緩，截至今天下午4點仍有1萬7541戶停電，台電已再加派人力儘速搶修。

台電高雄區處指出，受凱米颱風外圍環流影響，高雄市今天降下大雨，加上適逢滿潮，多處道路積水無法通行、封路，包括鹽埕區七賢二路、七賢三路、瀨南街、鼓山區鼓山三路等路段、高美館周邊難以通行，市區搶修困難，搶修速度被迫放緩，請民眾諒解。

截至今天下午4點最新資訊，凱米颱風在台電高雄區處轄區共影響4萬5968戶、目前仍停電1萬7541戶。此外，民族變電所也出現高低水位警報，除了現場自備抽水機抽水，同時向市府請求支援大型抽水機。

台電統計，今天因強降雨，須派員查修的配電室多達80處，已再加派人力儘速搶修，以完成復電。

台電指出，三民區建工路、建元路、德山街一帶停電事故，共4468戶受影響，起因為三民區德山街一處大樓地下室淹水，目前現場已動用1台吸泥車、5台抽水機持續抽水中，但地下室屬於5棟大樓連通，占地約2000平方公尺，以地下1樓3米高計算，初估淹水量約6000立方公尺，以一個浴缸200公升計，大約等於3萬個浴缸的水量待抽出。

台電說，同仁將持續待命，等地下室積水抽完，立即進入查修，所需時間將視抽水進度而定，請民眾多加諒解。

三民區一處大樓地下室淹水，動用1台吸泥車、5台抽水機持續抽水中。（台電提供）

三民區一處大樓地下室淹水，動用1台吸泥車、5台抽水機持續抽水中。（台電提供）

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