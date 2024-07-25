台南關廟二仁溪畔水淹約1米8高 住戶「游」出住家

二仁溪關廟河段旁的住戶嚴重淹水，陳姓居民游泳進出。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/25 16:37

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「凱米」颱風挾帶豪雨，二仁溪暴漲，台南關廟河段氾濫成災，地勢低窪區水淹高度達1米8，居民疏散到二樓，目前人員平安，公所緊急勸離。

現場在跨越二仁溪的南雄橋旁，關廟區長李賢村緊急勘災，並與軍、警、消等單位聯合發放物資，由於豪雨持續，也勸導淹水戶能先暫時撤離。

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當地居民陳榮河則回應，住處為四樓透天厝，一家老小都往上層疏散，沒有危險之虞，物資也都有備妥，暫無特別需求，感謝市府各單位的關心。

陳榮河說，這是繼莫拉克風災後，淹水最高的一次，清晨發現二仁溪暴漲，就開始讓家人往樓上移動，確保安全。

陳榮河坦言，住處在二仁溪畔，地勢確實較為低窪，一旦發生豪雨，容易氾濫成災，長年來「淹習慣了」，等積水退去後，開始整理家園時，盼公部門可以協助垃圾清運。

李賢村指出，淹水處在龜洞里，地勢較為低窪，附近受災戶有的已經撤離、依親，而溪畔的淹水也漫過路面，目前上方的南雄橋也暫時封閉。

李賢村表示，雖有勸離陳姓居民，但他們認為住處下面是倉庫，二至四樓都可垂直避難，家裡會比臨時安置的地方更舒適，因而婉拒。

李賢村強調，會持續與居民保持聯繫，必要時，再支援儲備物資，若有想要撤離，也將全力協助。

豪雨持續，二仁溪畔的淹水已漫過南雄橋引道路面。（記者吳俊鋒攝）

關廟區長李賢村（右2）與軍、警等單位一起向受災戶發放物質。（民眾提供）

關廟區長李賢村（中）會同軍、警、消等單位一起勘災。（民眾提供）

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