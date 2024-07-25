凱米颱風漸遠離 桃園機場午後湧入大量旅客

桃園國際機場表示，桃機25日午後湧入大量旅客。（圖由桃園機場公司提供）

2024/07/25 14:45

〔記者蔡昀容／台北報導〕隨著凱米颱風遠離，桃園國際機場今（25日）午後湧入大量旅客，桃園機場公司進入疏運階段，預估全日航班數568架次，入出境高峰集中於下午1時至11時。

受凱米颱風影響，桃機25日至少204航班取消或延誤。桃機公司表示，因應凱米颱風遠離，航班陸續恢復原有運作，並於午後進入疏運階段，入出境高峰集中於下午1時至11時，航班數461架次，約占全日航班數8成。

請繼續往下閱讀...

原定昨天抵達的阿聯酋EK366航班，因颱風延誤1日，與今日的EK366將有兩架A380航機抵達，桃機將安排停靠C2、D6等停機位，並備妥作業人力與資源，因應A380連續到場的大量旅客需求。

桃機說，為消化航班及受庫頁島火山噴發影響航路，航班可能延誤，請旅客耐心等候；也提醒旅客及接機親友，出發前向航空公司查詢最新航班資訊，並確認聯外交通方式，以確保行程順利。

桃機表示，已預先協調航空公司調整航班、請CIQS（通關單位）增派作業人力及加強人流引導；並請航空公司及地勤業者採行配合增加航機油量、加強人員派遣協助旅客等措施，全力疏運旅客順利入出境。

另外，桃機觀景台原定暫停開放至26日上午，因颱風逐漸遠離，提前於今天中午12時開放。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法