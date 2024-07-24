凱米襲台風速達空橋防護作業標準 桃機已227航班取消

因應凱米颱風，機場公司今召開第二次應變會議，邀集民航局飛航服務總台桃園航空氣象台、國籍航空、航空警察局等單位共同研商。（桃機公司提供）

2024/07/24 14:57

〔記者吳亮儀／台北報導〕強颱凱米襲台，桃園機場公司今天（24日）下午公布統計，截至今天上午11時，已有227班次取消，還有其它航班可能異動，包括提早或延後起飛，提醒旅客和接機人員要注意航空公司的異動通知。

桃園機場公司表示，已請各航空公司自10時起，每2小時提供機場公司航班異動情形，以利彙整提供旅客最新航班動態；另關聯外交通部分異動、停駛等訊息要持續掌握更新，及時提供旅客及民眾參考。

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凱米颱風暴風圈將於6小時內到達桃園機場，氣象署預計今天到明天（25日）上午影響最劇烈。桃園機場上午瞬間最大風速已超過37海浬／小時，達到空橋防護作業標準及觀景台關閉標準，觀景台自今日上午起暫停開放至26日上午，視風雨狀況重新開放。

桃園機場公司表示，因機場空側瞬間風速已達48海浬，北側A、D區停機坪進行停橋作業，另機場公司已對D6及C2候機室A380客機專用空橋進行預防性綁橋固定作業；若瞬間風速超過55海浬時將全面進行綁橋作業。

桃機公司表示，由於航空公司持續視天候滾動調整航班，有關最新航班資訊，仍請旅客及接機人員務必注意航空公司的異動通知，或及早查詢各航空公司網站、APP等航班異動資訊。

7月24日取消航班共計227班：一、入境航班取消127班，其中客機112班、貨機15班。

二、出境航班取消100班，其中客機85班、貨機15班。

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