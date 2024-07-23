颱風襲台 國內線259架次、國際線95架次取消

颱風襲台，多家航空公司航班取消。圖為桃園國際機場。（資料照）

2024/07/23 22:56

〔記者蔡昀容／台北報導〕凱米颱風逼近台灣。據民航局和桃園機場公司晚間統計，國內線明（24日）至少取消259架次，松山、台中、高雄機場國際線至少取消27架次，桃機至少取消74架次，其中68班為國際線客機，6班為貨機。

民航局表示，截至今（23日）晚8點40分，國內線明天原規劃飛航268架次，已取消259架次。其中立榮航空原規劃126架次，取消117架次，提前2架次；華信航空114架次、德安航空28架次全數取消。

請繼續往下閱讀...

國際線方面，松山、台中、高雄機場明天原規劃飛航151架次，已取消27架次，延誤1架次，提前2架次。其中松機原規劃44架次，取消18架次，延誤1架次、提前2架次；台中照常飛航20架次；高雄原規劃87架次，取消9架次。

桃園國際機場航務系統統計，截至今晚7時，明天航班取消74架次，其中68班為國際線客機，6班為貨機。

桃園機場公司表示，航空公司會視天候滾動調整航班，最新資訊請旅客注意航空公司的異動通知，或及早查詢各公司網站、APP。

機場公司說，已備好颱風物資整備，包含4570個防汛砂包、52組防水閘門、96組防水擋板、145台移動式抽水機、36座移動式發電機、每日最大供餐量逾6萬2千份等，多部大型抽水機、挖土機、發電機等機具待命中。

為確保航機與空側設施安全，機場公司表示，將於最大瞬間風速達48浬（10級風下限）時停止空橋操作、最大瞬間風速超過55浬（10級風上限）時綁橋固定；同時加強固定地面航機並加大停放間距，避免強風吹襲而碰撞受損。

受颱風外圍環流影響，民航局飛航服務總台台北區域管制中心於協調鄰區後，發布桃園機場到場航機流量管制飛航公告，自明天中午12時起至颱風過後的26日午夜12時，對往桃園機場到場航機實施流量管制，並將視天候及航行量機動調整。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法