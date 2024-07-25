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奇！台南下營上帝廟來了「龜」速訪客 向玄天上帝參拜

神奇，台南市下營區玄天上帝廟今天（25日）凌晨風強雨驟時，來了1隻烏龜爬進內殿參拜。（記者楊金城攝）

神奇，台南市下營區玄天上帝廟今天（25日）凌晨風強雨驟時，來了1隻烏龜爬進內殿參拜。（記者楊金城攝）

2024/07/25 14:11

〔記者楊金城／台南報導〕神奇！台南市下營區玄天上帝廟今天（25日）凌晨風強雨驟時，來了1隻烏龜爬進內殿，伸長龜頸朝向上帝爺公等神祇，有如參拜神尊，廟方發現烏龜來「朝聖」後堪稱神奇，將牠繫上紅彩帶奉為「神龜」。

這隻烏龜是台灣本土龜，龜甲長約30公分，寬約28公分，有3台斤重，疑從距離100公尺遠的上帝廟武承恩公園水池爬到上帝廟來。

因應「凱米」來襲，下營區玄天上帝廟設為下營區災防避難收容處，上帝廟今天（25日）按照平日營運，全員上班待命，凌晨4點開廟門後，才被廟公陳振曲發現這隻特別訪客「烏龜」在大殿內駐留不去。

上帝廟主委姜金利調閱監視器畫面，發現這隻烏龜約在今天凌晨3點沿著廟埕拜亭的中間九龍堵往上爬行到廟門前的天公爐，避開兩旁爬不上來的台階。

等到廟公打開廟門後，烏龜再趁人不注意，從左側廟門龜速慢慢爬進內殿，依序停留在上帝爺公、土地公、註生娘娘等神祇前，伸長龜頸有如「參拜」，被廟公拍照留念，委員們都很驚訝，頭一次有台灣龜爬進拜神。

上帝廟將牠繫上紅彩帶奉為「神龜」，希望有緣人能與「神龜」結緣乞龜福，明天就會再回放武承恩公園的水池內。

上帝廟總幹事許禹錦說，武承恩公園有座水池，地方都稱為埔堀仔，池內有許多台灣本土烏龜，可謂本土龜生態公園，烏龜進入大殿後才被廟公發現，神奇的是「神龜」入廟參拜動線跟信眾一樣，令眾人嘖嘖稱奇。

姜金利表示，「神龜」伸願祈福難得一見，期望藉由動物靈性呼籲大家一起祈願能避免一切災厄，祈求眾神護佑台灣平安。

烏龜爬進內殿，伸長龜頸朝向上帝爺公等神祇，有如參拜神尊。（圖由下營上帝廟提供）

烏龜爬進內殿，伸長龜頸朝向上帝爺公等神祇，有如參拜神尊。（圖由下營上帝廟提供）

台南下營上帝廟武承恩公園有座水池，地方都稱為埔堀仔，池內有許多台灣本土烏龜。（記者楊金城攝）

台南下營上帝廟武承恩公園有座水池，地方都稱為埔堀仔，池內有許多台灣本土烏龜。（記者楊金城攝）

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