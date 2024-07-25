凱米颱風影響 投縣仁愛鄉多處傳災情

台21線22.3K國姓北港路段邊坡坍方落石與樹木倒塌，交通受阻。（記者佟振國攝）

2024/07/25 12:06

〔記者佟振國／南投報導〕凱米颱風影響，南投縣仁愛鄉廬山溫泉塔羅灣溪暴漲，水位直逼廬山吊橋與下游的鋼便橋，公所上午緊急封閉禁止人員通行；鄉道投89線力行產業道路22K土石流，雙向交通中斷；投69線埔里往仁愛鄉中正村路樹倒塌，道路中斷，後續由開口合約廠商進一步搶修，由於山區風雨持續，民眾最好暫時勿往山區活動，以策安全。

去年8月卡努颱風重創仁愛鄉，其中廬山溫泉塔羅灣溪暴漲，好不容易由水利署第四河川分署清理的河道，又遭到洪水與大量土石吞沒，將往返廬山溫泉、馬赫坡等部落的溫泉橋沖毀，對外交通一度中斷，這次凱米颱風來襲，又為仁愛鄉帶來致災降雨，鄉內包括仁愛、南豐、廬山等多個測站累積雨量都逾300毫米，甚至突破400毫米。

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廬山溫泉塔羅溪暴漲，廬山吊橋以下河段兩側再度被洪水吞沒，一片汪洋，而水位也逼近廬山吊橋、鋼便橋，公所上午緊急封橋，禁止人員通行，同時再度通知沿岸居民趕緊撤離，確保安全。

鄉道投89線力行產業道路22K力行、紅香路段土石流，路面遭大量土石吞沒，雙向交通中斷，現由開口合約廠商機具進一步搶修。

埔里往仁愛中正村投69線、國姓鄉北港村台21線22.3K都有邊坡土石滑落、路樹倒塌等災情，目前進一步搶修，由於山區劇烈降雨持續，民眾暫時勿往山區活動。

仁愛鄉鄉道投89線力行產業道路22K土石流，大量土石阻斷道路，交通中斷。（圖由仁愛鄉公所提供）

仁愛鄉廬山溫泉塔羅灣溪暴漲，危及鋼構便橋安全，公所今天上午執行封橋。（圖由仁愛鄉公所提供）

仁愛鄉廬山溫泉塔羅灣溪水位上漲，接近廬山吊橋，公所上午緊急封閉，禁止人員通行。（圖由仁愛鄉公所提供）

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