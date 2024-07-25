為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

凱米颱風影響 投縣仁愛鄉多處傳災情

台21線22.3K國姓北港路段邊坡坍方落石與樹木倒塌，交通受阻。（記者佟振國攝）

台21線22.3K國姓北港路段邊坡坍方落石與樹木倒塌，交通受阻。（記者佟振國攝）

2024/07/25 12:06

〔記者佟振國／南投報導〕凱米颱風影響，南投縣仁愛鄉廬山溫泉塔羅灣溪暴漲，水位直逼廬山吊橋與下游的鋼便橋，公所上午緊急封閉禁止人員通行；鄉道投89線力行產業道路22K土石流，雙向交通中斷；投69線埔里往仁愛鄉中正村路樹倒塌，道路中斷，後續由開口合約廠商進一步搶修，由於山區風雨持續，民眾最好暫時勿往山區活動，以策安全。

去年8月卡努颱風重創仁愛鄉，其中廬山溫泉塔羅灣溪暴漲，好不容易由水利署第四河川分署清理的河道，又遭到洪水與大量土石吞沒，將往返廬山溫泉、馬赫坡等部落的溫泉橋沖毀，對外交通一度中斷，這次凱米颱風來襲，又為仁愛鄉帶來致災降雨，鄉內包括仁愛、南豐、廬山等多個測站累積雨量都逾300毫米，甚至突破400毫米。

廬山溫泉塔羅溪暴漲，廬山吊橋以下河段兩側再度被洪水吞沒，一片汪洋，而水位也逼近廬山吊橋、鋼便橋，公所上午緊急封橋，禁止人員通行，同時再度通知沿岸居民趕緊撤離，確保安全。

鄉道投89線力行產業道路22K力行、紅香路段土石流，路面遭大量土石吞沒，雙向交通中斷，現由開口合約廠商機具進一步搶修。

埔里往仁愛中正村投69線、國姓鄉北港村台21線22.3K都有邊坡土石滑落、路樹倒塌等災情，目前進一步搶修，由於山區劇烈降雨持續，民眾暫時勿往山區活動。

仁愛鄉鄉道投89線力行產業道路22K土石流，大量土石阻斷道路，交通中斷。（圖由仁愛鄉公所提供）

仁愛鄉鄉道投89線力行產業道路22K土石流，大量土石阻斷道路，交通中斷。（圖由仁愛鄉公所提供）

仁愛鄉廬山溫泉塔羅灣溪暴漲，危及鋼構便橋安全，公所今天上午執行封橋。（圖由仁愛鄉公所提供）

仁愛鄉廬山溫泉塔羅灣溪暴漲，危及鋼構便橋安全，公所今天上午執行封橋。（圖由仁愛鄉公所提供）

仁愛鄉廬山溫泉塔羅灣溪水位上漲，接近廬山吊橋，公所上午緊急封閉，禁止人員通行。（圖由仁愛鄉公所提供）

仁愛鄉廬山溫泉塔羅灣溪水位上漲，接近廬山吊橋，公所上午緊急封閉，禁止人員通行。（圖由仁愛鄉公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱米颱風過境 中部海巡勸離近千名觀浪民眾
2024/07/25 11:54

凱米颱風過境 中部海巡勸離近千名觀浪民眾
濁水溪暴漲！彰化順風飛行場被淹沒
2024/07/25 11:59

濁水溪暴漲！彰化順風飛行場被淹沒

國際罕病照護先驅》合作藥華藥波折 AOP創辦人說分明
屏東三地門橋等4橋梁封閉 台88線萬大橋不排除也封橋
2024/07/25 12:04

屏東三地門橋等4橋梁封閉 台88線萬大橋不排除也封橋
基隆陣風最大12級 謝國樑：看到招牌在天上飛
2024/07/25 12:01

基隆陣風最大12級 謝國樑：看到招牌在天上飛

60歲男星徒手攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播