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竹市田徑場野天鵝衝進跑道攪局無人管 颱風天也風雨無阻

新竹市立田徑場常有野鴨野天鵝進跑道攪局，不少跑友抱怨且擔憂天鵝可能會追人或啄人。（讀者提供）

新竹市立田徑場常有野鴨野天鵝進跑道攪局，不少跑友抱怨且擔憂天鵝可能會追人或啄人。（讀者提供）

2024/07/24 16:34

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有跑者投訴指稱近期在市立田徑場練跑時，經常會看到新竹公園內的天鵝也衝進跑道上亂竄，有時會干擾跑者練跑，也擔心會撞到亂竄的天鵝，甚至有小朋友看到逗玩時，也會被天鵝追，甚至會啄人，就連颱風天，也看到天鵝在田徑場逛大街，且次數越來越多，已影響到跑者練習。

對此，市府城銷處表示，新竹公園麗池的天鵝，大多是野放的，有時確實會看到天鵝跑進田徑場內玩耍，但基於動物友善理念，田徑場管理人員只能驅趕，就像流浪貓狗般，只能驅趕，但若跑者練跑有受到影響，或有傷人的情形，就會與田徑場管理人員及專業動保人員協調，再想辦法解決，否則只能與這些動物共存。

城銷處也提到，這些野放的天鵝有時也會在馬路上逛大街，公園打掃人員也常會驅趕及帶離這些野鴨野鵝，有時還得清理這些野鴨野鵝的排泄物，若未影響或傷到人，建議以尊重生命的態度看待這些野鴨野鵝，但若影響到市民安全，也會與動保人員商量做專業判斷妥適收容處理。

有不少在新竹市立田徑場跑步的跑友都發現，最近天氣熱，田徑場旁麗池公園的野鴨野鵝都跑出來，有的會與跑友在田徑場上跑，但野鵝常會亂竄亂跑，影響跑者練跑的速率及跑道的安全，且批市府只是驅趕沒有具體的改善作為，更稱田徑場不是遊樂場，不應讓野鴨野鵝進跑道，如此很可能造成人員受傷，並影響跑者練跑狀態。

還有跑友稱這隻野天鵝幾乎是人來瘋，每天都會跑到田徑場，就連颱風天也風雨無阻，簡直就像奧運選手般進行倒數衝刺，其被市府放任不管的誇張行徑也讓跑友直搖頭。

新竹市立田徑場常有野鴨野天鵝進跑道攪局，不少跑友抱怨且擔憂天鵝可能會追人或啄人。（記者洪美秀翻攝自讀者提供的影片）

新竹市立田徑場常有野鴨野天鵝進跑道攪局，不少跑友抱怨且擔憂天鵝可能會追人或啄人。（記者洪美秀翻攝自讀者提供的影片）

新竹市立田徑場常有野鴨野天鵝進跑道攪局，不少跑友抱怨且擔憂天鵝可能會追人或啄人。（記者洪美秀翻攝自讀者提供的影片）

新竹市立田徑場常有野鴨野天鵝進跑道攪局，不少跑友抱怨且擔憂天鵝可能會追人或啄人。（記者洪美秀翻攝自讀者提供的影片）

新竹市立田徑場常有野鴨野天鵝進跑道攪局或是在馬路上逛大街，市府僅能驅趕也束手無策。（新竹市府提供）

新竹市立田徑場常有野鴨野天鵝進跑道攪局或是在馬路上逛大街，市府僅能驅趕也束手無策。（新竹市府提供）

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