凱米變強颱！ 高雄夢時代拖到最後一刻 傍晚5點宣布休館被罵翻

夢時代24日壓軸宣布停早結束營業，被網友罵翻。（資料照）

2024/07/24 16:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「凱米」長胖成強颱，高雄市今天（24日）午後風雨明顯變大，號稱「南霸天」的漢神百貨率先宣布提早結束營業，其他百貨業者紛紛跟進。不過這些百貨商場未配合停班停課硬要營業，被網友批評，尤其位於前鎮區的夢時代購物中心，拖到最後一刻才宣布提早休館被罵翻。

凱米步步進逼，今天和明天（25日）影響台灣最大。高雄今天除了SOGO百貨，早就在前一天宣布休館1日，其他百貨商場都在今天上午7點正常營業，但午後風雨變大，為考量安全，漢神百貨和漢神巨蛋今天中午率先宣布，營業至下午4點30分。

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後續大立百貨、大統五福店、義享時尚廣場、義大世界購物廣場、新光三越左營店、新光三越三多店、SKM Park Outlets 高雄草衙、高雄大遠百、岡山樂購廣場、Global Mall 環球新左營車站紛紛跟進，宣布下午4點30分關門；MLD台鋁生活商場營業至下午3點。

隨著各大百貨商場紛紛宣布提早結束營業，唯獨夢時代沒消沒息，不少員工湧入社群開譙。直到下午3點26分，夢時代才透過官方臉書宣布營業至傍晚5點。

公告一出，大批網友湧入痛罵，「政府都有規定當日停班停課，還叫人當日上班，卻在風雨最大的時候才叫你們的員工下班，這種不會替員工的安全著想的拉基百貨，之後也不會想再逛！」、「風雨最大的時候才要放人走就算了，還要硬生生的晚別人半小時，真的黑的夠徹底」、「最晚才放！超級離譜」、「員工冒雨上班，現在要冒著生命下班，原本放整天就好了，只想著盈利硬要開門」。

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