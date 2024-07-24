強颱凱米侵台！公路局公布16處道路封閉

全台多處公路預警性封閉。（記者吳亮儀翻攝自公路局官網）

2024/07/24 16:18

〔記者吳亮儀／台北報導〕強颱凱米侵台，因應強風豪雨，交通部公路局今天（24日）下午統整全台省道封阻狀況，以宜蘭、花蓮、中部和南部居多。

一、預警性封閉路段16處，將視風雨狀況開放通行：

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1、基隆市中正區台2線70K（潮境公園），預計24日19時實施預警性封閉。

2、桃園市復興區台7線22K+800~47K（巴陵至牛鬥橋路段），預計24日18時實施預警性封閉。

3、桃園市復興區台7線47K+400~94K（巴陵至牛鬥橋路段），24日起已實施預警性封閉。

4、宜蘭縣大同鄉台7甲線0K~50K（百韜橋至勝光路段），24日起已實施預警性封閉。

5、南投縣仁愛鄉台8線85K~110K（榮興至大禹嶺路段），24日起已實施預警性封閉。

6、花蓮縣秀林鄉台8線114K+600~184K+500（關原至太魯閣口路段），24日起已實施預警性封閉。

7、宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9線104K+130~165K+700（蘇澳至崇德路段），24日起已實施預警性封閉。

8、新北市烏來區台9甲線14K~19.9K（烏來至孝義路段），預計24日18時實施預警性封閉。

9、宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9丁線2K~64K+900（蘇澳至和仁路段），24日起已實施預警性封閉。

10、花蓮縣光復鄉至花蓮縣豐濱鄉台11甲線4K~16K（光復至豐濱路段），預計24日17時只出不進，18時實施預警性封閉。

11、南投縣信義鄉台16臨29線0K~11K+800（地利至合流坪路段），預計24日17時30分實施預警性封閉。

12、嘉義縣阿里山鄉台18線34K~68K+500（觸口至福山路段），預計24日20時實施預警性封閉。

13、嘉義縣阿里山鄉台18線68K+500~88K（福山至阿里山路段），預計24日18時實施預警性封閉。

14、南投縣信義鄉台18線96K~108K（自忠至塔塔加路段），預計24日17時30分實施預警性封閉。

15、高雄市桃源區台20臨105線0K~44K（梅山口至向陽路段），24日起已實施預警性封閉。

16、南投縣信義鄉台21線110K+500~144K+385（草坪頭至塔塔加路段），預計24日17時30分實施預警性封閉。

二、道路災情：

1、台中市新社區台21線南下7K+500（二櫃路段），路樹垂落，預計24日18時30分排除。

公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。＃

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