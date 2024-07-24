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凱米來襲桃機24日取消227航班 觀景台暫停開放

颱風預計24日到25日上午影響最為劇烈，桃機上午瞬間最大風速已超過每小時37海浬，機場公司已對D6及C2候機室A380客機專用空橋進行預防性綁橋固定作業；若瞬間風速超過55海浬時將全面進行綁橋作業。（記者姚介修攝）

颱風預計24日到25日上午影響最為劇烈，桃機上午瞬間最大風速已超過每小時37海浬，機場公司已對D6及C2候機室A380客機專用空橋進行預防性綁橋固定作業；若瞬間風速超過55海浬時將全面進行綁橋作業。（記者姚介修攝）

2024/07/24 16:10

〔記者姚介修/桃園機場報導〕桃園國際機場公司24日下午表示，因受颱風凱米影響，統計至上午11時共227航班取消，同時請航空公司每2小時提供最新航班動態，並提供聯外交通異動、停駛訊息供旅客參考。

颱風凱米來襲洶洶，機場公司在上午9時及中午12時30分，分別召開第2、3次應變會議，邀集民航局飛航服務總台桃園航空氣象台、國籍航空、航空警察局等單位共同研商。

桃園國際機場公司董事長楊偉甫表示，颱風暴風圈即將接觸桃園機場，預計24日到25日上午影響最為劇烈，桃機上午瞬間最大風速已超過每小時37海浬，達到空橋防護作業標準及觀景台關閉標準，目前觀景台上午起暫停開放至26日上午，並視風雨狀況重新開放。

楊偉甫指出，因機場空側瞬間風速已達48海浬，北側A、D區停機坪進行停橋作業，另外，機場公司已對D6及C2候機室A380客機專用空橋進行預防性綁橋固定作業；若瞬間風速超過55海浬時將全面進行綁橋作業。

楊偉甫更指出，航班取消是不得已措施，以24日為例，694班航班到上午11時為止已取消227個班次，入境航班取消127班，其中客機112班、貨機15班；出境航班取消100班，其中客機85班、貨機15班，另有其他航班時段可能提早或延後起飛，呼籲旅客隨時留意機場公司官網或航空公司訊息。

楊偉甫也表示，目前為止事前準備做得相當充分，透過颱風最新動態可看出影響時間會稍微延後，登陸地點稍微南偏，部分應變措施在積極檢討中，目前已著重在颱風登陸以及過境復原階段準備工作的狀況，明天颱風離開後，很多滯外航班陸續回來、旅客增加等，相關工作現在就必須進行，希望做到最好的準備。

總經理范孝倫則表示，目前桃機營運正常，已請各單位注意防汛提高警覺，包含車道、鷹架等加強巡檢、屋頂加固並加強機場人力巡查。

機場公司已對D6及C2候機室A380客機專用空橋進行預防性綁橋固定作業；若瞬間風速超過55海浬時將全面進行綁橋作業。（記者姚介修攝）

機場公司已對D6及C2候機室A380客機專用空橋進行預防性綁橋固定作業；若瞬間風速超過55海浬時將全面進行綁橋作業。（記者姚介修攝）

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