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    首頁　>　生活

    台南麻豆「陳老師」文旦園名不虛傳 陳家兩代6教師

    「陳老師」文旦園因園主陳哲雄是退休老師而取名，種柚超過50年。（記者楊金城攝）

    「陳老師」文旦園因園主陳哲雄是退休老師而取名，種柚超過50年。（記者楊金城攝）

    2024/08/29 22:05

    〔記者楊金城／台南報導〕台南麻豆文旦正值產季，「陳老師」文旦園名字來自園主陳哲雄是退休老師，事實上，他家兩代有6位教師，名符其實。

    81歲陳哲雄種柚超過半世紀，他是曾文家商退休教師，太太陳李艷玲曾是代課教師，陳哲雄為一圓太太想要的「百果園」夢想，在麻豆南勢、北勢里買地種柚，目前有7分地種植文旦、紅文旦和白柚。

    陳哲雄、陳李艷玲育有2子1女，長子陳世宗和長媳張瓊凌是麻豆培文國小退休教師，次子陳世杰現任教善化國中，次媳楊景如曾在台灣首府大學任教，算起來陳家兩代有6位老師。

    一到文旦採收、分級包裝，陳哲雄全家總動員，各有職務，陳世宗和張瓊凌因退休，更是全職幫忙，分擔父母的工作，陳世宗從小就在柚園幫忙，如今也是種柚高手，更喜歡在柚園與顧客一起「品柚」，教導客人了解麻豆文旦知識、柚園的管理和如何挑選好吃的柚子，陳世宗說，消費者有知的權利，知道怎麼挑選文旦。正因如此，和客人建立好交情。

    陳哲雄使用有機肥料、草生栽培，生產的文旦品質佳，深受消費者青睞，他卻從來未參加過台南文旦大賽，他說，種柚就是用心種出客人喜歡的文旦，不必透過比賽跟別人競爭；但「陳老師」文旦園名號響亮，每年都有老客戶搶訂文旦。

    陳世宗從小就在柚園幫忙，如今也是種柚高手。（記者楊金城攝）

    陳世宗從小就在柚園幫忙，如今也是種柚高手。（記者楊金城攝）

    陳哲雄（左二）、陳李艷玲（右二）創立陳老師文旦園，長子陳世宗（左一）和長媳張瓊凌（右一）也是退休國小教師。（記者楊金城攝）

    陳哲雄（左二）、陳李艷玲（右二）創立陳老師文旦園，長子陳世宗（左一）和長媳張瓊凌（右一）也是退休國小教師。（記者楊金城攝）

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