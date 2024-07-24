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台中16處低窪地區 預佈25台移動式抽水機

台中市水利局在今天下午5點前，將把25台大型移動式抽水機完成預佈至全台16個低窪地區易淹水點。（水利局提供）

台中市水利局在今天下午5點前，將把25台大型移動式抽水機完成預佈至全台16個低窪地區易淹水點。（水利局提供）

2024/07/24 14:22

〔記者歐素美／台中報導〕凱米颱風來勢洶洶，為因應颱風可能造成的災害，台中市水利局除派出防汛人員24小時進駐待命，並備妥2萬包沙包，民眾如有需求，可向鄰近區公所領取，並針對海線及屯區等低窪地區共計16處預佈25台移動式抽水機，嚴陣以待。

水利局表示，台中市5座大型抽水站及5座簡易抽水站均已完成整備待命，總抽水能量達34.3CMS，相當於5分鐘可抽排4座國際標準游泳池，將依雨情變化適時啟動抽水，並有設置24座滯洪池，可增加約41.1萬立方公尺的滯洪空間，提升防洪效能。

為嚴防此次「凱米」颱風侵襲可能造成的災害，水利局針對颱風動向和雨量進行分析，已掌握清水、梧棲、龍井、烏日區及南屯區等16個低窪地區易淹水點，將優先以25台大型移動式抽水機進行預佈，每台每分鐘可抽取18噸的水量，將可加速排水，降低積淹水發生的機率；另中興、五張犁、后溪底、車籠埤、湖日等5座大型抽水站及5座簡易抽水站，將依雨情變化適時啟動，守護市民生命財產安全。

水利局指出，今天下午5點前將在南屯區五權西路1266巷堤防、烏日區中興排水左岸五光路189巷環河路一段、梧棲區民生中排臨港路三段168巷51弄路口、梧棲區梧棲大排左岸中央路交叉口、清水區武鹿中排水閘門堤防、清水區三順路151巷18-1號旁、龍井區龍西里護岸路排水道口等16處地點，設置25部大型抽水機防災。

為嚴防颱風豪雨侵襲帶來的災害，水利局除加強全市區排、野溪、雨水下水道清淤及救災設備與人力整備嚴陣以待外，水利局在颱風來臨前並已針對抽水機組完成自主檢查、保養及試運轉，針對易影響機組運轉效率的耗材進行更換，以確保每台抽水機性能無虞，面對颱風豪雨來襲能發揮功能，降低民眾生命財產安全損失。

水利局備妥2萬包沙包，供民眾取用。（水利局提供）

水利局備妥2萬包沙包，供民眾取用。（水利局提供）

水利局防汛人員24小時進駐待命。（水利局提供）

水利局防汛人員24小時進駐待命。（水利局提供）

工作人員預布抽水機。（水利局提供）

工作人員預布抽水機。（水利局提供）

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