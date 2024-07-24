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防海水溢淹 萡子寮將設防汛擋板

凱米颱風來勢洶洶，雲林縣府在低窪及易淹水地區預先布建移動式抽水機。（記者黃淑莉攝）

凱米颱風來勢洶洶，雲林縣府在低窪及易淹水地區預先布建移動式抽水機。（記者黃淑莉攝）

2024/07/24 05:30

〔記者李文德、黃淑莉／雲林報導〕颱風凱米來勢洶洶，雲林縣府昨天進行防汛整備，布設一八四部移動式抽水機組，更排空滯洪池，保留滯洪空間。另因逢天文大潮，雙重影響下恐造成「風暴潮」，為避免口湖萡子寮重演海水溢淹，縣府已備好一千公尺長的防汛擋板進駐待命。

易淹水區布建移動式抽水機

縣府水利處長許宏博表示，因應凱米颱風，全縣三八八部移動式抽水機都已完成預防性檢查，其中一八四部已預布在低窪、易淹水地區，其餘則為緊急調度之用，更將抽水站、滯洪池預抽保留滯洪空間，此外更建立水資源雲端物聯網和智慧防汛網，加強了水情監控和預警能力。

這幾天逢天文大潮，水利署第五河川分署長吳明華表示，今日大約中午將迎來大潮，標高一．五米的口湖萡子寮漁港，屆時預測潮位兩．○四米，海水恐溢出港區，已請雲林縣府備妥太空包、防汛擋板等設施加強防禦。

另台西、口湖等低漥地區三年前曾有淹水災情，縣府規劃「海口大排抽水站及防潮閘門治理工程」及「椬梧中排治理工程」，昨立委丁學忠、張嘉郡邀請水利署副署長林元鵬等人會勘。林元鵬說，兩案工程總經費超過一．七億已核定；水利處說工程近日發包，如順利將於十月開工。

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