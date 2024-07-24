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台大氣象團隊評估凱米颱風路徑像莫拉克 影響像蘇迪勒

凱米颱風來襲，台北市文林北路一帶，多處路樹倒塌裝，警方趕緊前往探查並放置交通錐。（記者王藝菘攝）

凱米颱風來襲，台北市文林北路一帶，多處路樹倒塌裝，警方趕緊前往探查並放置交通錐。（記者王藝菘攝）

2024/07/24 14:13

〔記者何玉華／台北報導〕根據台大氣象團隊預估，凱米颱風對台北市威脅在今（24）天下午後逐漸加劇，預估今天晚間9點進入10級暴風半徑，直到明天清晨7點脫離，路徑像莫拉克颱風，但影響與蘇迪勒颱風相近；降雨集中在今晚8點到明天早上8點，期間累積雨量最高在翡翠水庫集水區的250至400毫米，從23日到26日的總雨量將達700毫米，水庫將視情況進行調節性洩洪。

2009年的莫拉克颱風重創南台灣，「八八風災」造成高雄小林村滅村，是台灣氣象史上造成傷亡最多的颱風，農業損失慘重；2015年的蘇迪勒颱風帶來的豐沛雨量，造成新北市烏來對外交通中斷，形同孤島，必須空投救援物資，也因為南勢溪水混濁，原水濁度飆升超過直潭淨水處理能力，造成家戶用水濁黃，也讓台北自來水事業處暫停淨水作業6小時。

為了解決南勢溪水受強降雨影響混濁的風險，北水處規劃從北勢溪取水直送到下游淨水場的專管，總長2766公尺，每日取水量可達270萬噸的原水管，已在今年6月21日完工啟用，台北市長蔣萬安出席啟用儀式時表示，未來發布颱風陸上警報，就會啟用原水管，一般豪雨造成濁度超過500度時，會視水庫的水位機動性啟用原水管，避免原水濁度飆高，影響供水。

北水處已在23日完成翡翠原水管取水系統切換準備，23日下午開始取用原水，確保颱風期間自來水供水水質及水量穩定。

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