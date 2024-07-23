中颱凱米逼近 高雄排空25座滯洪池 澄清湖調降水位蓄洪

澄清湖調降水位，預留蓄洪空間。（記者陳文嬋攝）

2024/07/23 22:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕中颱凱米來襲，高雄市24至26日降雨顯著，山區預估總累積雨量1800毫米達超大豪雨等級，以24日晚間至25日降雨最劇烈，又逢年度大潮及颱風低壓引發暴潮雙重影響，旗津等沿海地區嚴防海水倒灌，也調降澄清湖等水位蓄洪，排空25座滯洪池，可滯洪量近500萬噸，並備妥2萬5千多個沙包，38個區公所供民眾領取沙包防颱。

根據氣象署資料，高雄24至26日3天預估總累積雨量平地600至900毫米、山區1300至1800毫米，達超大豪雨等級，以24日晚間至25日降雨最劇烈，預估24小時累積雨量為平地70至130毫米、山區130至300毫米，需嚴防土石流及坍方。

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此外，又逢年度大潮及颱風低壓引發暴潮雙重影響，旗津、永安、彌陀、路竹、茄萣等沿海地區，嚴防海水倒灌造成積淹水；風力預估最大可達8至9級、陣風11至12級，沿海空曠地區風力再增1至2級，26、27日降雨逐漸趨緩，但沿海仍有雨勢。

水利局整備91座抽水站及160台移動式抽水機完成整備待命，並排空25座滯洪池，總滯洪量498萬噸，確保強降雨期間，發揮滯洪功能；澄清湖、蓮池潭、美濃湖、金獅湖均調降水位，預留蓄洪空間。

民政局也備妥2萬5千多個沙包，38個區公所提供民眾領取防颱；市府跨河及破堤施工有媽祖港橋改建等9件工程，均確認無阻礙河道及破堤缺口等。

另高雄市坡地易致災警示區分布17區57里，包括115條土石流潛勢溪流分布13區43里、8處大規模崩塌潛勢區，其中六龜、甲仙、杉林、茂林、桃源及那瑪夏等6區，預估25日累積雨量將達土石流黃色警戒。

市府掌握桃源、那瑪夏、茂林、六龜、甲仙等5區洗腎病患及孕婦人數共計111人，土石流潛勢溪流保全戶實際居住人數2467人，將依農業部水保署發布土石流黃、紅色警戒，實施避難勸告或強制撤離，一旦達紅色警戒，將於2小時完成撤離。

水利局排空25座滯洪池，確保強降雨期間，發揮滯洪功能，圖為府前滯洪池。（記者陳文嬋攝）

民眾到鳳山區公所領取沙包防颱。（記者陳文嬋攝）

水利局加強河川清疏。（記者陳文嬋攝）

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