為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

中颱凱米逼近 高雄排空25座滯洪池 澄清湖調降水位蓄洪

澄清湖調降水位，預留蓄洪空間。（記者陳文嬋攝）

澄清湖調降水位，預留蓄洪空間。（記者陳文嬋攝）

2024/07/23 22:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕中颱凱米來襲，高雄市24至26日降雨顯著，山區預估總累積雨量1800毫米達超大豪雨等級，以24日晚間至25日降雨最劇烈，又逢年度大潮及颱風低壓引發暴潮雙重影響，旗津等沿海地區嚴防海水倒灌，也調降澄清湖等水位蓄洪，排空25座滯洪池，可滯洪量近500萬噸，並備妥2萬5千多個沙包，38個區公所供民眾領取沙包防颱。

根據氣象署資料，高雄24至26日3天預估總累積雨量平地600至900毫米、山區1300至1800毫米，達超大豪雨等級，以24日晚間至25日降雨最劇烈，預估24小時累積雨量為平地70至130毫米、山區130至300毫米，需嚴防土石流及坍方。

此外，又逢年度大潮及颱風低壓引發暴潮雙重影響，旗津、永安、彌陀、路竹、茄萣等沿海地區，嚴防海水倒灌造成積淹水；風力預估最大可達8至9級、陣風11至12級，沿海空曠地區風力再增1至2級，26、27日降雨逐漸趨緩，但沿海仍有雨勢。

水利局整備91座抽水站及160台移動式抽水機完成整備待命，並排空25座滯洪池，總滯洪量498萬噸，確保強降雨期間，發揮滯洪功能；澄清湖、蓮池潭、美濃湖、金獅湖均調降水位，預留蓄洪空間。

民政局也備妥2萬5千多個沙包，38個區公所提供民眾領取防颱；市府跨河及破堤施工有媽祖港橋改建等9件工程，均確認無阻礙河道及破堤缺口等。

另高雄市坡地易致災警示區分布17區57里，包括115條土石流潛勢溪流分布13區43里、8處大規模崩塌潛勢區，其中六龜、甲仙、杉林、茂林、桃源及那瑪夏等6區，預估25日累積雨量將達土石流黃色警戒。

市府掌握桃源、那瑪夏、茂林、六龜、甲仙等5區洗腎病患及孕婦人數共計111人，土石流潛勢溪流保全戶實際居住人數2467人，將依農業部水保署發布土石流黃、紅色警戒，實施避難勸告或強制撤離，一旦達紅色警戒，將於2小時完成撤離。

水利局排空25座滯洪池，確保強降雨期間，發揮滯洪功能，圖為府前滯洪池。（記者陳文嬋攝）

水利局排空25座滯洪池，確保強降雨期間，發揮滯洪功能，圖為府前滯洪池。（記者陳文嬋攝）

民眾到鳳山區公所領取沙包防颱。（記者陳文嬋攝）

民眾到鳳山區公所領取沙包防颱。（記者陳文嬋攝）

水利局加強河川清疏。（記者陳文嬋攝）

水利局加強河川清疏。（記者陳文嬋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中颱凱米襲台！交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）
2024/07/23 22:10

中颱凱米襲台！交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）
全台列陸警！凱米最快明晚從宜花交界登陸 西半部慎防超大豪雨
2024/07/23 22:18

全台列陸警！凱米最快明晚從宜花交界登陸 西半部慎防超大豪雨

軌道建設加持 正義公園綠意學區宅夯
凱米襲台！ 北市YouBike、共享機車 24日凌晨2時起停止服務
2024/07/23 22:01

凱米襲台！ 北市YouBike、共享機車 24日凌晨2時起停止服務
新北7/24停班課 公車減班、全市紅黃線可停、YouBike暫停營運
2024/07/23 22:07

新北7/24停班課 公車減班、全市紅黃線可停、YouBike暫停營運

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播