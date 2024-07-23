未來鐵飯碗不是軍公教！他點名「1職業」更穩定 掀網論戰

原PO認為未來的鐵飯碗是保全。示意圖，與本文無關。（資料照）

2024/07/23 20:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在過去，「軍公教」被視為穩定和可靠的「鐵飯碗」。然而，有名網友指出，許多從事軍公教工作的人逐漸發現，工作量與薪資成反比，紛紛選擇逃離。對此，他分析並點名「未來的鐵飯碗應該就是保全」，既能當薪水小偷，還餓不不死。貼文曝光後，引起網友熱議。

一名網友在Dcard發文表示，根據他的觀察，餐飲業月休8天，但每天都相當累，非常辛苦，教師則需面對一堆學生和家長的壓力，軍人更是有可能因未爆彈殉職，至於底層公務員雖然見紅休假，但薪水與工作量成反比。

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原PO指出，「現在物業公司越開越多，台灣房子也越蓋越多，有高樓就會需要管理員，不管是豪宅還是一般電梯大樓」，而保全每天工作12小時，月休8到10天，薪資月薪在3萬7至4萬2不等，具體取決於社區的大小和主管的管理方針。

原PO透露，「我的同事就是在13期的高級電梯大樓當米蟲，7點多才慢慢來上班，上班後繼續睡，換哨後繼續睡，睡完輪哨，站著也可以睡，睡完回哨所繼續滑手機吹冷氣睡覺，偶爾跟秘書聊個天吃點住戶給的東西，就這樣過了一整天」。對此，原PO認為保全這職業，雖然沒前途但也餓不死，就算沒有紅利、年終，但當穩定的薪水小偷，還是可以養活自己的。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「有時候無欲無求也是挺好的」、「確實，保全超缺，尤其豪宅大家素質好，我講的是各縣市真豪宅品牌，能調去根本天堂」、「我軍職，好幾位學長領了終生俸去幹保全，平均終生俸2.5萬+保全3.5萬=6萬，中年失業也沒什麼技能，不是保全就uber或送外賣。」、「清潔跟保全最缺乏，很多人不願做，尤其年輕人喜歡座辦公室吹冷氣」。

不過，有不少網友認為，「保全會被投訴解僱，不算鐵，鐵的是做錯事調職處理，錢照領。」、「鐵飯碗不在於操不操，而是在於容不容易被開除」、「沒住戶檢舉而已，要弄掉隨手檢舉一下就弄掉了，還鐵飯碗，紙碗吧」、「現在很多都是智能社區了，未來人只會越請越少吧」、「鐵的是總幹事，保全會被智能裝置取代的」。

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