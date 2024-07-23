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凱米來襲！彰化縣是否停班、課 晚間8點揭曉

彰化縣政府預計今晚8點宣布明天是否停班停課。（記者張聰秋攝）

彰化縣政府預計今晚8點宣布明天是否停班停課。（記者張聰秋攝）

2024/07/23 18:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕中度颱風「凱米」來勢洶洶，持續朝台灣靠近，彰化縣已啟動3級防災應變中心，並預計今晚9點同步開設1、2級應變中心，同時今晚8點宣布明天（24日）是否停班停課。

「凱米」成為今年首個侵襲台灣的颱風，台電彰化區營業處已召開防颱整備會議，進行防災準備，檢查設備及備料，並調度174台車輛、317名搶修人員隨時待命，以防範強風豪雨可能引發的停電災害。

鑑於颱風期間容易發生停電或大樓地下配電室淹水影響搶修進度，台電提醒民眾，台電配電自動化系統可即時監測主要配電線路是否異常。如果住家或附近住戶大範圍停電，台電會立即知曉，請民眾耐心等候，無需急著報修，台電將儘速派員搶修。若附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台灣電力APP報修，或進入台電公司網站（https://www.taipower.com.tw/tc/index.aspx）的「天然災害停復電資訊」專區，輸入停電地址和狀況，快速又方便。

彰化區處的停電通報電話為（04）7623331，台電呼籲將此電話留給無法使用網路或習慣打電話的長者使用，以分流通報，加速搶修進度，減少停電帶來的不便。

彰化縣政府啟動3級防災應變中心，預計今晚9點同步開設1、2級應變中心。 （圖縣府提供）

彰化縣政府啟動3級防災應變中心，預計今晚9點同步開設1、2級應變中心。 （圖縣府提供）

「凱米」來勢洶洶，持續朝台灣靠近。（圖擷取中央氣象署官網）

「凱米」來勢洶洶，持續朝台灣靠近。（圖擷取中央氣象署官網）

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