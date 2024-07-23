日籍作家大洞敦史在住逾10年 將「台南的美好」帶回日本

台南在住日籍作家大洞敦史（前排左1）前往北海道札幌（圖）及東京分享台南的獨特魅力。（南市觀旅局提供）

2024/07/23 17:45

〔記者王姝琇／台南報導〕南市觀旅局與台南在住日籍作家大洞敦史合作，前往日本北海道札幌及東京行銷台南觀光，大洞敦史居住台南逾10年，他以日本人的角度分享台南的獨特魅力，邀請日本民眾來訪台南，親自發掘並體驗豐富的人文、美食、山海登多元風貌。

大洞敦史表示，台南是適於生活、也適於觀光的城市，很開心有機會在日本把我的第2故鄉台南的美好，面對面介紹給日本朋友們，聽眾中有到訪過台南的，也有首次認識這座城市的人，活動尾聲參與者給予的各種「想到台南旅遊」的熱情回饋，除了感動，也期待在台南與大家再相見。

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大洞敦史居住台南逾10年，此次他準備台南觀光日語摺頁及「臺南400」御守、旅遊導覽書等給當地觀光協會，加上台南十八卯茶屋的茶葉，以及台南物產芒果乾、鳳梨乾、特色古蹟餅乾、東山咖啡等，以物產觀光互相帶動行銷。

市長黃偉哲表示，感謝大洞敦史協助將台南觀光情報帶到日本，期盼吸引更多日本觀光客到台南；為此即日起至11月30日推出「113年臺南市吸引國際觀光客旅行業獎勵計畫」，境外團客來訪台南每人最高可補助新臺幣800元，期透過獎勵增加海外旅客前來台南。

台南觀光展示區提供台南旅遊導覽書、觀光摺頁及農特產。（南市觀旅局提供）

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