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大成商工財務未如期核報遭討論「停招」 校方回應了

私立大成商工。（資料照）

私立大成商工。（資料照）

2024/07/23 16:28

〔記者李文德／雲林報導〕教育部今天依法召開私立學校諮詢會，雲林縣私立大成商工因年度財報未依規定時間向主管機關備查，依照私校法第55條規定徵詢私校諮詢會意見，決議是否停招。經討論決議再給學校機會。大成商工說，已請會計師積極整備，預計近期送董事會通過再送國教署核報，目前一切順利，也已向教育部報告時程。

私立大成商工年度收支預算及年度決算、財務報表未依規定時間向法人或主管機關備查，被主管機關糾正後未限期改善，今天依私校法規定徵詢私校諮詢會意見，決議是否停招。最後諮詢會決定再給學校機會，展延到年底，若再未核報再做處置。

大成商工校長林志忠下午回應，學校105年至今未依規定核報，而目前學校已和教育部提出說明，學校也已經請會計師出具105到108年度預、決算查核報告說明書及補充說明書，近日將送董事會審核後，就可以呈國教署核備，109年至今的財報也正積極著手處理。

林志忠補充，目前學校財務狀況一切正常，如教職員薪資發放都沒問題，主要是過去未核報的預、決算書整備需要時間，也已向教育部說明提出時程，預定今年9到11月就能完成，沒什麼問題。

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