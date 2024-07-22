生平第一次！彰化市長林世賢當「媒人公」 還獲頒感謝狀

去年報名參加彰化市公所的未婚聯誼張景棟（圖中）、吳語宸（圖左），日前登記結婚，特製「感謝狀」送給彰化市長林世賢（圖右）。（彰化市立圖書館提供）

2024/07/22 16:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市長林世賢生平第一次收到「媒人公」感謝狀！原來是去年參加未婚聯誼而步上紅毯的新人張景棟、吳語宸，特別製作感謝狀，謝謝市長舉辦未婚聯誼，才能讓兩個生活圈完全不同的單身男女，因為參加活動而牽手一生。林世賢說，這個「感謝狀」令人感動！

吳語宸說，她在北彰化經營日本雜貨的網購，丈夫張景棟則是住在南彰化當送貨司機，她因為工作接觸99％都是女性，決定報名找對象。丈夫則是幫人報名之餘，也順便幫自己報名，最後才幸運候補入選。兩人雖然沒有當場配對成功，但因為在上烘焙課時，彼此很聊得來，活動當天就約出去吃飯，今年決定登記結婚。

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吳語宸說，因為兩人是參加市公所未婚聯誼活動才牽起紅線，丈夫決定製作「感謝狀」給彰化市長林世賢，希望鼓勵市公所繼續辦下去。雖然現代人網路交友很方便，但透過實體活動來認識，感覺比較實在，當初兩人報名活動時，都抱著「順其自然」的想法，在心情放輕鬆下，就找到人生另一半，希望單身男女想要找對象的話，不妨給自己多一點管道去認識人，也許轉角就會遇到靈魂伴侶。

林世賢第一次收到來自新人所頒發的「感謝狀」，林世賢說，因為他從政之前就是動物醫師，常常都會收到感謝狀，參選之後，大多是收到公部門或是民間社團的感謝狀，但從來不曾收過給「媒人公」感謝狀，這也是給市公所舉辦未婚聯誼活動最大的肯定與支持，讓市公所有動力繼續辦下去！今年活動就報名大爆滿，男性有106人，女生有158人，最後只能加碼各錄60人，其中還有4位博士與1位女醫師，打破往年紀錄。

去年報名參加彰化市公所的未婚聯誼張景棟（圖中）、吳語宸（圖右），日前登記結婚，彰化市長林世賢（圖左）送上50吋電視的結婚賀禮。（彰化市立圖書館提供）

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