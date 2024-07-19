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桃園公辦8場單身聯誼 首場8/18報名

景福宮未婚聯誼活動，每年都吸引大批未婚男女報名。（記者謝武雄攝）

景福宮未婚聯誼活動，每年都吸引大批未婚男女報名。（記者謝武雄攝）

2024/07/19 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府為協助單身者找到理想伴侶，市府民政局偕同桃園大廟景福宮、六個區公所籌辦八場未婚聯誼活動，首先登場的是民政局九月七日「幸福桃園．愛情結緣」場次，預計男女各廿名，年滿廿五歲的單身者、設籍或工作地點在桃市的民眾，即起至八月十八日可上網（https://www.pr23.com.tw/event/3382）報名。

「幸福桃園．愛情結緣」報名須繳交五百元保證金（出席即退還），當天參加活動的男女，會一起騎乘單車暢遊新屋綠色隧道，中午則享用海鮮大餐，最後於向陽農場會館進行團體默契大考驗。

9月17日 景福宮大廟遇到愛

景福宮九月十七日（月老神君誕辰）推出「桃園大廟遇到愛」活動，請出月老為單身男女加持，報名人數限定男女各一百人，明天上午十點起在景福宮網站（https://www.jingfugung.com/meetup2024.html）開放報名。

另，中壢、龜山、蘆竹、楊梅、大溪、觀音等六個區公所，八至十一月間各辦一場次未婚聯誼活動，意者可電洽各區公所或上網查詢相關資訊。

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