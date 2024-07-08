中市府辦聯誼邀開拍愛情故事，浪漫氛圍拍出7成2配對率。（市府提供）

2024/07/08 17:57

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市民政局今年首推「一日劇組」單身聯誼活動，讓參與者拍愛情小短劇，吸引70餘名男女參與，結果拍片的浪漫氛圍讓參與者拍出好感，活動共促成27對互表心意，配對率破7成2；民政局長吳世瑋指出，期待配對成功者能順利「拍出愛情喜劇結局」，跟民政局分享修成正果的喜訊。

吳世瑋說，民政局今年規劃25場單身民眾聯誼活動，其中包含12場興趣主題場次，藉由結合各式興趣活動主題，打造自然愉快的交友環境，讓有情男女能在自然互動中順利尋覓另一半。

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他說，日前推出「一日劇組-愛情奧斯卡」興趣主題場次，特別邀請執導多部知名八點檔戲劇導演楊志堅，帶領參加者分組拍攝愛情小短劇，讓大家在合作拍攝的過程中自然拉近距離。

民政局指出，除知名導演外，另邀知名編劇范育維及曾擔任八點檔「加油！美玲」的製作人韓燕蘋擔任講師，指導參加者分工合作完成包含八點檔、本土劇、偶像劇、戲說台灣及類戲劇等5種戲劇類型，參加者化身導演組、製片組及演員組等劇組人員，分工完成戲劇拍攝。

結果70餘人報名的聯誼活動，在拍片營造的浪漫氣氛下，參與者過程中拉近距離，活動結束後有54人找到心怡的男女主角，共27對配對成功，配對率達7成2，讓吳世瑋十分滿意牽紅線的「績效」，更盼配對成功的有情男女都能完成屬於自己的愛情喜劇圓滿結局。

民政局預告，8月24、25日將再推「一日歌手」體驗主題的單身聯誼，目前尚有少數女性名額，有興趣的民眾千萬不要錯過。此外，第三階段單身聯誼報名將於7月15日上午8時起開放網路報名，報名詳情請至活動專屬網站查詢。

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