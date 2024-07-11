彰市未婚聯誼男女大爆滿 林世賢帶向隅者逛古蹟另類聯誼

彰化市未婚聯誼有不少人向隅，市長林世賢將帶未錄取的未婚男女逛彰化市古蹟寺廟人文，來一場另類聯誼。（記者湯世名攝）

2024/07/11 17:45

〔記者湯世名／彰化報導〕農曆七夕將屆，彰化市公所舉辦未婚聯誼活動，預計錄取男女各50名，沒想到開放僅6天男女報名就大爆滿，至今男生多達106人，女生更是破表高達158人，市公所研議男女各再錄取10人，但仍有不少人向隅，市長林世賢決定要帶未錄取的未婚男女逛彰化市古蹟人文，順便為他們創造認識異性的機會。

彰化市公所將在8月10日舉辦未婚聯誼活動，預計錄取男女各50名，7月5日上午11點開放報名，才3小時男生就額滿達到50人，女生還不到10人，但短短數日，今天男生報名人數已高達106人，市公所停止報名；女生則逆勢上揚出現破表人數來到158人。

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據市公所的估計，男女原本預計各錄取50人，但由於報名太過熱情，因此研議再各開放各錄取10人，但男女各達到60人，仍有不少未婚男女向隅，市長林世賢因此決定要擇期為這些未錄取的未婚男女辦一場特別的彰化市巡禮。

林世賢說，預估未錄取的未婚男女人數合計可能會超過150人，未能參加聯誼創造認識異性的機會相當可惜，因此他決定自掏腰包，擇期邀請未錄取的未婚男女來彰化市，由他來導覽帶著大家一遊彰化市的寺廟古蹟，來一趟人文之旅，而大家也可趁此把握機會來彼此認識，為自己創造姻緣的機會；遊程期間他還會帶領大家品嘗彰化小吃，還會贈送伴手禮，以解未能如願參加未婚聯誼活動之憾，也堪稱是一場另類聯誼。

彰化市未婚聯誼每次都吸引爆滿未婚男女報名參加，有不少人向隅。（資料照）

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