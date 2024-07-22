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台南親海小學堂祭出專屬護照APP 集點抽機車

天鵝湖水域遊憩。（南市觀旅局提供）

天鵝湖水域遊憩。（南市觀旅局提供）

2024/07/22 15:55

〔記者王姝琇／台南報導〕為推廣海洋教育，台南市政府即日起至11月3日舉辦親海小學堂「大手牽小手．台南玩水趣」系列活動，同時推出專屬活動APP，鼓勵民眾透過多元方式集點，累積2000點即可在11月2日安平遊憩碼頭舉辦的「海洋生活博覽會」參加抽獎，最大獎項Gogoro機車。

台南市長黃偉哲表示，暑假期間台南安排許多場水域遊憩體驗活動，民眾可四處探索與體驗台南各處特色水域，參加活動同時也認識所在場域魅力，培養海洋友善環境觀念及永續海洋文化傳承。

觀旅局長林國華表示，親海小學堂系列活動從7月起至11月3日長達4個月，只要下載活動專屬APP，連結到活動臉書就可查詢及蒐集，此外活動點數以手機感應方式取得，亦十分便利；除手機APP之外，也同步推出紙本親海護照手冊。另與在地店家合作，只要出示「親海小學堂APP」或「親海護照手冊」，消費或住宿不但可獲得點數，還享有專屬優惠，食宿遊購行樣樣具備。

觀旅局也持續推出暑期旅遊活動與展演，包括「臺南400特展－教育的時空旅行主題展」，在兒童科學館內感應親海小學堂專屬貼紙取得點數；另有水域探索體驗推出的大潭埤和四鯤鯓兩個場次，以及「小小造船人」、「臺南400古城導覽x安平水道巡禮」活動，都能獲得點數，累積點數可於11月2、3日的海洋生活博覽會享優惠，1000點可兌換活動專屬帆布小背包，累積2000點還可參加Gogoro抽獎活動。

台南市親海小學堂「大手牽小手．台南玩水趣」系列活動推出專屬集點APP，亦同步推出紙本親海護照手冊。（南市觀旅局提供）

台南市親海小學堂「大手牽小手．台南玩水趣」系列活動推出專屬集點APP，亦同步推出紙本親海護照手冊。（南市觀旅局提供）

月津港趣味體驗。（南市觀旅局提供）

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