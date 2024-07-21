《台南》將軍吼開唱 6分鐘煙火秀壯觀

台南「將軍吼」演唱會首日最後有六分鐘煙火秀。（記者楊金城攝）

2024/07/21 05:30

首日玖壹壹、婁峻碩嘻哈音樂演出 全場嗨翻

〔記者楊金城／台南報導〕二○二四台南夏日音樂節「將軍吼」，昨晚起在將軍漁港搭配六分鐘煙火秀熱鬧開唱兩天，首日「台饒有港覺」，邀請嘻哈創作男神婁峻碩等七組歌手、樂團接力演唱最夯的嘻哈音樂及經典歌曲，壓軸登場的「玖壹壹」掀起全場熱潮，預告今晚「將軍BAND³」演唱會同樣熱力四射。

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兩天共邀13組樂團、歌手

台南市觀光旅遊局局長林國華說，「將軍吼」第十三年舉辦，兩天共邀請十三組知名樂團、歌手及團體演唱，不僅滿足樂迷的期待，更為民眾帶來一場難忘的台南西濱夏日音樂盛會，希望吸引更多遊客到台南濱海觀光。

首日「台饒有港覺」演唱會，吸引追星粉絲擠進將軍漁港廣場，傍晚起人潮愈來愈多，美食市集、胖卡餐車生意強強滾，演唱會晚上六點開唱，有電視轉播、網路直播，由主持人楊程鈞（小龜）串場，首先登台的是選秀節目《未來少女》冠軍女團「日光之橙」、怪潮音樂創作才子尚融、BL劇花美男主角洪暐哲、號稱「台南永康地下里長」潤少帶來多首精彩歌曲，全場年輕樂迷愈聽愈嗨。

煙火秀首次結合燈光秀展演

在粉絲尖叫聲中，青春大勢男團AcQUA源少年以及「嘻哈創作男神」婁峻碩接力開唱，緊接著嘻哈天團「玖壹壹」壓軸登場演唱半小時，帶來「來個蹦蹦」、「LOCAL」與「鄉下來的」等夯曲，讓現場氣氛嗨到最高點。

演唱會最後由台南市長黃偉哲等人啟動煙火秀，首次結合燈光秀展演，以低空特效盆花煙火及中高空煙火彈，形成層次分明的視覺效果，觀眾驚呼好美，為首日演唱會畫下驚喜句點。

今晚「將軍吼」第二天演唱會，將由晨悠、柏霖、怕胖團、就以斯開唱，新世代熱血樂團芒果醬及楊乃文雙壓軸接棒演出，演唱會結束一樣有六分鐘煙火秀。參加將軍小旅行套裝遊程的民眾，可獲得限量搖滾區票券。

台南「將軍吼」演唱會首日由「玖壹壹」壓軸演出。（記者楊金城攝）

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