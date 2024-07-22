謝蟹讓路！台江處啟動護蟹交管預測這2天數量最多

台江處21日啟動護蟹交管，剛好遇到台南下大雨。（圖由保七總隊第七大隊提供）

2024/07/22 13:19

〔記者蔡文居／台南報導〕為了讓兇狠圓軸蟹順利降海釋幼繁衍下一代，台江國家公園管理處自7月21日起於園區執行護蟹交通管制，禁止任何機動車輛進入管制區，避免發生路殺意外。昨晚首日交管，可能因天氣不佳，只記錄到85隻，預測明、後天將會出現本月份的最大量。

台江國家公園轄內的安南區城西里夢幻湖及周邊海岸林，擁有台灣最大的兇狠圓軸蟹族群，其降海釋幼繁殖季為6至11月，每年繁殖期數以千計兇狠圓軸蟹「降海釋幼」，卻面臨路殺的威脅。

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台江國家公園於7至9月的滿月期間執行3梯次的護蟹交通管制，昨晚首日只記錄到85隻，其中母蟹61隻。

台江處保育科長王建智說，昨晚兇狠圓軸蟹降海釋幼的時間，正巧踫到台南下大雨，推測可能因天氣不佳，陸蟹的數量不如預期，依往年經驗，這期間的23日這一天往往數量最多，預測明、後天數量應該會比較多。

台江處護蟹交管範圍位於園內青草崙堤防防汛道路，執行時間如下：第一梯次7月21-25日，第二梯次為8月19日-23日，第三梯次為9月19-21日，3梯次交管時間皆為晚間18時30分至21時30分。台江處呼籲民眾配合交管，讓陸蟹媽媽能安心過馬路，順利繁衍下一代。

抱卵的兇狠圓軸蟹母蟹，橫越馬路準備降海釋幼繁衍下一代。（圖由台江處提供）

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