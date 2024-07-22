為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

凱米轉中颱！氣象署最新路徑維持西北颱 海警最快今晚發布

氣象署最新路徑預測，仍維持中心貼近北海岸而過的典型「西北颱」路徑。（圖擷自中央氣象署）

氣象署最新路徑預測，仍維持中心貼近北海岸而過的典型「西北颱」路徑。（圖擷自中央氣象署）

2024/07/22 15:28

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風已今（22日）下午增強為中度颱風，預估未來凱米持續增強，暴風圈也將擴大，氣象署最新路徑預測，仍維持中心貼近北海岸而過的典型「西北颱」路徑。

根據中央氣象署觀測顯示，中度颱風凱米今下午2時的中心位置在北緯18.2度，東經125.3度，即在呂宋島東北方海面上，過去以每小時10公里速度，向北北西進行，七級風平均暴風半徑120公里、十級風平均暴風半徑40公里，預計此颱風未來有增強且暴風圈有擴大的趨勢。

氣象署預估，凱米明（23日）受到太平洋高壓邊緣氣流導引，移動速度加快並以北北西方向進入巴士海峽到東南方海面，24日、25日隨著太平洋高壓逐漸西伸，預估其路徑向西北通過台灣北部近海至北端陸地之間，後由馬祖附近進入中國的機率最高。

氣象署不排除於今晚至明上午間發布海上颱風警報，明白天颱風逐漸接近，受其外圍環流影響，北部、東北部、東部地區有短暫陣雨或雷雨，中南部及東南部地區仍為多雲，午後有局部短暫雷陣雨並有局部大雨發生的機率；明晚間至週四颱風最為接近，風雨影響最明顯，西半部、東北部地區及各地山區有陣雨或雷雨並易有大雨或豪雨，其中西半部山區有局部大豪雨等級以上雨勢發生的機率，其他地區亦有短暫陣雨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「凱米」緩步前進中 外圍環流午後開始影響基隆、東部
2024/07/22 06:56

「凱米」緩步前進中 外圍環流午後開始影響基隆、東部
「凱米」颱風週一可能升格中颱 最快明天深夜發布海警
2024/07/21 22:20

「凱米」颱風週一可能升格中颱 最快明天深夜發布海警

C位樞紐霸主・O9捷運輕奢2-4房
凱米今晚可能轉中颱 氣象署：襲台機率相當高
2024/07/22 11:05

凱米今晚可能轉中颱 氣象署：襲台機率相當高
8縣市颱風暴風侵襲機率破9成 氣象署：是否達颱風假持續觀察
2024/07/22 11:18

8縣市颱風暴風侵襲機率破9成 氣象署：是否達颱風假持續觀察

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播