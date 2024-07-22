凱米轉中颱！氣象署最新路徑維持西北颱 海警最快今晚發布

氣象署最新路徑預測，仍維持中心貼近北海岸而過的典型「西北颱」路徑。（圖擷自中央氣象署）

2024/07/22 15:28

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風已今（22日）下午增強為中度颱風，預估未來凱米持續增強，暴風圈也將擴大，氣象署最新路徑預測，仍維持中心貼近北海岸而過的典型「西北颱」路徑。

根據中央氣象署觀測顯示，中度颱風凱米今下午2時的中心位置在北緯18.2度，東經125.3度，即在呂宋島東北方海面上，過去以每小時10公里速度，向北北西進行，七級風平均暴風半徑120公里、十級風平均暴風半徑40公里，預計此颱風未來有增強且暴風圈有擴大的趨勢。

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氣象署預估，凱米明（23日）受到太平洋高壓邊緣氣流導引，移動速度加快並以北北西方向進入巴士海峽到東南方海面，24日、25日隨著太平洋高壓逐漸西伸，預估其路徑向西北通過台灣北部近海至北端陸地之間，後由馬祖附近進入中國的機率最高。

氣象署不排除於今晚至明上午間發布海上颱風警報，明白天颱風逐漸接近，受其外圍環流影響，北部、東北部、東部地區有短暫陣雨或雷雨，中南部及東南部地區仍為多雲，午後有局部短暫雷陣雨並有局部大雨發生的機率；明晚間至週四颱風最為接近，風雨影響最明顯，西半部、東北部地區及各地山區有陣雨或雷雨並易有大雨或豪雨，其中西半部山區有局部大豪雨等級以上雨勢發生的機率，其他地區亦有短暫陣雨。

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