搶救少子化育兒走向「零負擔」！ 陳時中：補助政策規劃中

行政院政務委員陳時中說明育兒政策構想方向。（記者林惠琴攝）

2024/07/22 14:37

〔記者林惠琴／台北報導〕為了搶救國安危機「少子化」，健康台灣推動委員會副召集人、行政院政務委員陳時中今（22日）表示，政府正在研擬相關補助政策，希望逐漸走向民眾「零負擔」的角度，進而增加生兒育女的想法跟企圖，但細節凝聚社會共識，以及須視政府財政而定，每胎每月3萬元的說法只是討論而非目標。

媒體報導陳時中透露，政府正在規劃每生育1個寶寶，每月補助3萬元，直到念幼兒園為止，預估每年約需近500億元經費，對此，陳時中今日出席衛福利部部慶頒發衛生福利專業獎章及表揚模範公務人員時指出，沒有以3萬元為目標規劃，而是一個試算約略考慮的數目。

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陳時中強調，重點在於如何改善少子化，認為補助會越來越多，讓民眾負擔越來越輕，走向「零負擔」的角度，進而增加生兒育女的想法跟企圖，也就是聚焦在負擔要減輕到什麼程度，大家才會更願意生小孩，但只是提出一個想法，須由社會各界討論方向可不可行，最終也要視政府財政而定，這是要「一步一步來」，還沒有到精細規劃的階段，有進一步資訊會再對外說明。

衛福部長邱泰源指出，0到6歲國家一起共同養，是國家政策，任何有助於政策的內容，都可以來研議。

民進黨立委林月琴則表示，有些民眾提到每月補助3萬元真的會生小孩，看起來有些效益，但她要提醒，從歐洲經驗來看，政府除了給錢外，更重要的是給服務，像是有沒有好的幼兒園、好的托嬰中心，必須讓家長安心。

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