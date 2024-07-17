高職生10年少18萬人 教育部推「破風者計畫」拉地方共救技高

先高中後高職，高職學生10年少18萬人，教育部技職司長楊玉惠今說明，教育部推動「破風者計畫」，和地方政府合力共救技高。（記者林曉雲攝）

2024/07/17 09:52

〔記者林曉雲／宜蘭報導〕受少子化及社會文化的影響，全國高職生10年來減少18多萬人，已低於高中生，且差距逐年擴大。教育部技職司長楊玉惠今表示，為宣導國中生可適性選擇就讀高職，推動「職業試探計畫」，明年更要推出「技職永續破風者計畫」，結合地方政府的力量共同「搶救」技高。

計畫主持人、高雄科技大學創新創業教育中心主任薛博文今在全國教育局長會議中報告，調查發現只有20％國中輔導老師了解技職，65％還是認為先選普高才會選技高，考量技職人才是國家的中堅穩定力量，更受到企業主的青睞，甚至有廠商在技高階段就已先預約畢業後聘用。

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薛博文表示，以高雄為例，高科大連結高市教育局，考量有辦法幫國中生一起做選擇的是國中老師和家長，因此透過活動讓老師和家長更了解技職，高科大作為平台，在高雄市教育節當天，高科大和產業共同加入，數百位國中生參加此活動，了解自己如果選擇讀高職之後，升學科大、畢業進入業界之未來樣貌，看到此模式確有帶動整個技職教育推廣之效果。

楊玉惠表示，地方產業需要的人才來自技職教育體系，現在已不是黑手年代，產業都在轉型升級，各地方政府有很多隱形冠軍產業，但這些新趨勢要讓家長和學生認識，教育部委請高科大在各縣市設職涯探索中心，但不能只帶學生去觀光工廠烤麵包，而是要更深入帶學生去參訪在地產業。

楊玉惠說明，教育部去年起強化攜手社教館所、技專校院、地方教育局處和產業，以高雄為示範起點，與高雄市教育局合作擴大辦理「高雄教育節」，形成產官學區域推動模式，已累計超過2000名師生參與；並針對國中生，舉辦入校親子座談、主題式見學遊程、VR版群科遊戲熱點出訪和大型技職嘉年華等，讓技職影響力可擴大與扎根深化。

高職學生10年少18萬人，教育部今在全國教育局長會議中報告，明年將推動「技職永續破風者計畫」，強化和地方政府合力共救技高。（記者林曉雲攝）

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