少子化國安危機 全教總籲產假應至少14週

全國教師工會總聯合會今（25）日舉行記者會，指近5年新生兒數不斷下滑，少子化同時導致人口結構趨於高齡化，提升生育率已成當前國家重要課題。（資料照）

2024/06/25 16:01

〔記者謝君臨／台北報導〕全國教師工會總聯合會今（25）日舉行記者會，指近5年新生兒數不斷下滑，少子化同時導致人口結構趨於高齡化，提升生育率已成當前國家重要課題。然而，我國產假保障制度仍為8週，未能與時俱進，遠遠落後世界各國14週產假的水平，朝野既認為少子女化已是國安危機，就應從延長全體受僱者產假做起。

全教總指出，我國生育率長期偏低，根據內政部公布的人口統計數據，2023年全年累計出生新生兒13萬5571人，較2022年減少3415人，近5年新生兒數不斷下滑，朝野咸認這是影響國力發展與國安問題，提升生育率已成重要課題。

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全教總表示，產假制度攸關勞工權益及母性保護政策，憲法有明文規定應予特別保護；現行勞動基準法、性別平等工作法等相關法規，對於女性分娩前後應停止工作給予產假，以及相關假別有所規範與保護。但，根據國際文獻資料分析，我國目前產假制度明顯應予調整，落實產假的母性保護。

全教總認為，產假制度設計應避免造成懷孕歧視，其中產假薪資與人力調配等問題，是影響雇主支持產假制度意願，進而影響勞工的產假權益，因此，全教總要求政府應提出周全的友善生產養育政策，落實母性保護。

全教總也提及，相關醫學文獻顯示，產後婦女心理狀態與產假長短有顯著關聯，產後6週即返回職場的女性，相較於產後12至14週重返職場者，有較高的心理負荷。在產後哺乳方面，產後12週才返回職場的女性工作者的哺乳意願、哺乳行動、哺乳時間皆較為理想。在家庭及嬰幼兒健康方面，產後12週才返回職場的女性工作者，也有較佳的結果發現。

此外，國際勞工組織（ILO）母性保護公約規範，2000年修正產假至少14週，世界各國產假的相關規範至少超過10週以上，例如日本、新加坡、澳洲等國皆超過14週以上。對照我國勞基法產假保障制度為8週，公教人員為娩假42日，顯示我國產假保障制度未能與時俱進，且遠遠落後世界各國14週產假的水平。

全教總認為，目前少子化問題日趨惡化，鼓勵女性勞動者生育下一代應為當前重要政策。為促進我國產假保障制度與國際接軌，提高母性保護政策，我國受僱者產假應至少14週，其他包含分娩前後產假及流產假，也應有相關配套，以供婦女產前休息、產後母體恢復健康。另，陪產假及陪產檢假也應同等被重視。

全教總強調，有關產假人力成本責任方面，國際母性保護公約國家有以國家社會責任方式分攤雇主責任，以強制社會保險的國家責任為主；也有採取國家與雇主共同負擔薪資責任的綜合式責任；我國目前產假人力成本規範是雇主責任的制度，每種面向對應不同政策，也有不同程度的影響，政府應一併提出相關配套措施，才能消除婦女懷孕就業歧視、打造友善職場。

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