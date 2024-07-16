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17項健保支出擬改公務預算 邱泰源：未來點值可達醫界期望

衛福部長邱泰源。（資料照）

衛福部長邱泰源。（資料照）

2024/07/16 21:31

〔記者林惠琴／台北報導〕立法院院會今（16日）朝野共識保障健保點值不入法，改以主決議方式處理，要求明年6月底前達到平均點值1點0.95元。對此，衛福部長邱泰源表示，目前已提出17大項公衛福利支出達300億元的項目，規劃於3年期間逐步改由公務預算支應，相信未來點值應可達到醫界的期望。

邱泰源指出，對立法院各黨團及委員們關心人民健康及改善醫療環境的努力，深表敬意。衛福部將會持續推動各項健保改革策略，讓全民健保能夠永續，民眾得到更好的醫療照護，醫事人員專業權益及尊嚴得以更周全保障。

邱泰源表示，總統賴清德於1月13日當選之後，立即邀請前成大醫院院長陳志鴻籌劃並在北中南召開6場全國性健康台灣論壇，邀集1200位臨床醫療專家共聚一堂集思廣益，提出「優化醫療環境 確保全民健康十大策略」，這是近年來最大的醫政及健保改革會議，衛福部也據此積極推動短、中、長期的健保改革措施。

邱泰源指出，衛福部近期已積極盤點現行健保總額內項目，提出17大項公衛福利支出達300億元的項目建議改由公務預算支付，規劃於3年期間，逐步改由公務預算支應，以增加健保總額資源。另外，亦將爭取政府公務預算挹注，提高健康投資。

邱泰源強調，對於醫界期待總額合理成長率，衛福部一定全力以赴，相信在行政部門的支持下，未來點值應可達到醫界的期望。

衛福部指出，健保總額預算是對全國民眾健康投資，亦為國家重要社會保險制度；追求健保合理點值，更是大家的期盼，但必先完備相關配套措施，方能使總額適度成長，資源合理分配，醫事人員確保應有的薪資待遇，提升民眾就醫品質。未來將會積極落實分級醫療及家庭醫師制度，優化雲端資料庫，減少醫療不必要的浪費，確實做好健保資源合理分配，讓健保永續，並創造政府、醫療提供者及全國民眾三贏的局面，並早日達到健康台灣的願景。＃

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