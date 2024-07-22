西嶼合界沙灘鯨豚陳屍 為罕見短肢領航鯨

西嶼合界沙灘，發現鯨豚陳屍。（記者劉禹慶攝）

2024/07/22 10:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來高溫不退，澎湖海域水母大軍來襲，並出現不少罕見海洋生物遇難，但生死兩樣情，先是罕見欖蠵龜，1次2頭遭漁網纏繞，在海面上漂流，幸運被路過夜釣小管船救起；但在澎湖本島西嶼合界沙灘發現的鯨豚，卻沒有如此幸運，卻已經死亡多時，經證實為罕見短肢領航鯨，澎湖第2次發現紀錄。

位於西嶼跨海大橋旁的合界沙灘，由於面北，每年東北季風起，都會出現大量海漂垃圾，並為鯨豚、海龜擱淺死亡的熱區，昨（21）日下午安檢人員在西嶼合界沙灘巡邏，發現一尾鯨豚陳屍，因外皮出現剝落，不容易辨識，但外觀特徵不像澎湖常見的瓶鼻海豚，因此通報海保署澎湖工作站、澎湖縣政府農漁局派員前往鑑定。

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根據測量結果，鯨豚體長300 公分、寬100公分，由喙部及牙齒特徵判斷，為澎湖罕見的短肢領航鯨，澎湖唯一一次活體救援紀錄，是2020年5月30日在澎湖尖山發電廠後方沙灘，發現一頭短肢領航鯨活體擱淺，經過各界努力救援 ，順利讓迷航的短肢領航鯨返回大海懷抱，但這次就沒有如此幸運，因死亡時間過久，只能選擇就地掩埋。

根據文獻記載，短肢領航鯨最大可達5公尺、重約500公斤，其實領航鯨是圓頭鯨屬下的2個物種，雖然牠們的行為很像鯨魚，但卻是屬於海豚科的。昨日發現的是短肢領航鯨，沒有明顯的嘴，胸鰭長而尖，全身呈黑色或深灰色，鰭位於身體的較前位置。

死亡鯨豚外型不像瓶鼻海豚，證實為短肢領航鯨。（記者劉禹慶攝）

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