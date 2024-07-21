新北表揚模範父親 藍呈光陪伴腦麻兒39年成長甘之如飴

藍呈光（中後）今年獲得新北市模範父親，他堅守妻子承諾，與女兒（左）一起陪伴兒子（中），全家相依為命、和樂融融。（記者陳奕劭攝）

2024/07/21 17:02

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府今天（21日）舉辦模範父親表揚大會，演唱父親相關組曲，讓家人重溫爸爸陪伴的時光。新北市長侯友宜感性說，以前牽著孩子的手，教他們學習走路，孩子長大後帶爸爸創造美好回憶，每一幕歷歷在目。他鼓勵家人們把握當下，多陪伴父親聊天、走走。

68歲的藍呈光育有1子1女，長子出生時因生產不順，不幸被傷到腦部神經，被醫生診斷為重度腦性麻痺，終身需要被照顧；他選擇與妻子勇敢面對，相互扶持拉拔子女，經常在醫院與家裡奔波。妻子因病離世後，藍呈光堅守承諾，與女兒一起陪伴兒子日常生活起居，照顧至今39年甘之如飴，全家相依為命、和樂融融。

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藍呈光說，（兒子）媽媽以前也很辛苦，在家裡照顧孩子，常常四處奔波，他只是接手工作，平日與兒子相依為命。女兒說，爸爸（藍呈光）每天幫助哥哥吃飯、洗澡、上廁所、睡覺，即使不發一語，全家人都感受到父愛。

68歲的阮吉勝育有1子3女，與媳孫同堂居家生活，曾至外地做過司機、模板師、旅遊管理員等職支撐家計，讓小孩衣食無憂、結婚生子；現在他與妻子一同經營早餐店、協助料理一日三餐、幫兒女接送孫子上下學、熱心鄰里活動，成為大家的好朋友。阮吉勝常陪伴下一代族人聊天旅遊，教導他們gaga的精神，傳承文化至下一代身上、榮耀祖先。

對此，阮吉勝僅說，「很開心」。他女兒說，爸爸（阮吉勝）平時寵她們，他一人用竹子在部落蓋好泰雅族之屋，讓全家住進去休息。

阮吉勝（中）獲得新北市模範父親表揚，他們全家在台上接受新北市長侯友宜（左三）、社會局長李美珍（左二）表揚。（記者陳奕劭攝）

今年93歲的許新傳（右三輪椅者）獲得新北市模範父親表揚，他們全家在台上接受新北市長侯友宜（右四）、社會局長李美珍（左三）表揚。（記者陳奕劭攝）

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