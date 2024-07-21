北市幼兒園性侵案延燒再遭車衝撞 私立托嬰中心疑「預謀」

在台北市私立培諾米達幼兒園舊址新開設的睿芯托嬰中心，日前深夜被人噴漆，今晨（21日）又遭人駕車衝撞。（記者姚岳宏翻攝）

2024/07/21 12:29

〔記者何玉華／台北報導〕台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵、猥褻超過20名女童，引發社會譁然，雖已被勒令停業，但在其舊址新開設的睿芯托嬰中心，日前深夜被人噴漆，雖澄清與培諾米達無關，今（21日）晨又遭人駕車衝撞；睿芯托嬰中心聲明表示遺憾，並指從監視器影像看來，犯嫌犯案時，有他人在場協助拍攝，係一起有預謀、有組織的犯罪行為，相關資料將彙整給警方，後續也會依法求償。

睿芯托嬰中心透過律師發表聲明指出，對今日凌晨再度發生衝撞的不理性行為深表遺憾，從監視器影像看來，犯嫌犯案時，有他人在場協助拍攝，係一起有預謀、有組織的犯罪行為，涉犯毀損、恐嚇危安、妨礙秩序等罪，也不排除犯嫌係遭他人教唆或有組織犯罪之可能，中心會將相關犯案證據，連同有心人士在網路上煽惑對本中心犯罪之資訊，彙整給警方，後續也會依法求償。

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此外， 托嬰中心顧慮本案可能引起後續為博取點閱率或關注的模仿犯效應，也希望媒體在報導時降低對犯罪行為細節的描述，也希望轄區警方加強巡邏密度，避免類似案件再度發生。

中心也在再度澄清與台北市私立培諾米達信義幼兒園並無任何關係，噴漆、衝撞的私刑正義不會使真正加害者受絲毫損害，反而使合法業者、周遭居民及受託幼兒權益受損，並應由行為人自行承擔法律責任及面對後續訴訟程序，尚盼社會大眾能理性處理本事件。

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