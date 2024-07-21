肯定軍公教調薪 校長團體倡調高8％

中華民國中小學校長協會肯定教育部召開114年度軍公教員工待遇調整議題座談會，顯示新內閣重視軍公教待遇，讓軍公教獲得實質加薪。（資料照）

2024/07/21 12:21

〔記者楊綿傑／台北報導〕行政院最快本週通過軍公教加薪案，幅度可能達3%至4%，中華民國中小學校長協會對此表示肯定，但認為應調高8%，同時並倡議應設定薪資調整的計算公式，也應讓軍公教受薪人員參與待遇審議機制。

中華民國中小學校長協會今發表聲明指出，肯定教育部於日前召開114年度軍公教員工待遇調整議題座談會，內容提到考量我國經濟成長穩定，全國軍公教的薪資將會往合理的方向調升，並立即啟動明年軍公教員工待遇調整機制，這顯示新內閣重視軍公教待遇，讓軍公教獲得實質加薪，共享經濟成長果實。

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協會指出，依據行政院主計總處物價統計，110年到去年的6月，物價已經漲了12%，目前軍公教於111年1月調薪4%，今年1月調薪4%，實質只調了8.16%，代表軍公教是實質減薪了。而主計總處預估今年經濟成長率預測為3.94%，因此，加上目前不足的3.84%，明年度應該調薪6%至8%才能符合消費物價指數變動情形。

協會也提到，現行軍公教待遇調整機制，是由人事行政總處綜整經濟成長率、平均每人國民所得、消費者物價指數（CPI）、民間企業薪資水準及政府財政狀況等衡酌因素，擬具研析方案，提請軍公教員工待遇審議委員會討論，再簽陳行政院政策決定是否調整。惟軍公教員工待遇審議委員會缺乏軍公教受薪人員參與。

協會強調，除了調薪調薪8%才合理外，政府也應設定薪資調整的計算公式，依預估經濟成長率與消費者物價指數，進行薪資調整；此外更應有軍公教受薪人員參與軍公教員工待遇審議委員會審議機制。

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