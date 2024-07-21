退休、銀髮族學斜槓專長再入職 農作、園藝課最夯

民眾仔細觀看高齡植栽花藝設計競賽得獎作品。（記者王俊忠攝）

2024/07/21 11:25

〔記者王俊忠／台南報導〕台灣已是65歲以上老年人佔14％的高齡社會，勞動人口漸有退而不休的趨勢，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今年委託大台南美姿禮儀造型職業工會舉辦「園藝植物與美學設計實務班（高齡專班）」課程，在結訓前並舉行議長盃「高齡植栽花藝設計」競賽，同時把作品義賣捐助公益團體，在尋求職涯第二春時也展現回饋社會的愛心。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署訓練推廣科專員張珀琅指出，台南開辦的高齡職訓班以農作與園藝課程最受長輩青睞，報名也很踴躍，該高齡班有22名學員，7成以上是65歲以上者，女性佔3分之2、男性也有3分之1，最高齡70餘歲，去年首度開班，學員再就業成效佳，以進入花店和農業類店鋪工作居多，高齡職訓班也是以輔導再就業為目標。

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因應少子化時代，政府積極尋找潛在的高齡就業人口，開辦適合銀髮族的職訓課程。張珀琅表示，除有薪水收入外，也鼓勵長輩再和社會接觸、填補就業人力空缺，高齡者因年紀緣故、通常較需工時彈性、興趣和成就高的工作內容，不希望太耗費體力。

此高齡職訓學習時數有200小時，規劃多肉植物、組合盆栽、永生花、桌上花、植物吊飾等，相當豐富實用，預計7月底結訓。學員吳惠美說，希望習得第二專長，能和就業市場無縫接軌，開啟人生第二春。學員們學習技藝外更揮灑愛心，作品提供公益義賣，每件作品僅義賣100元、150元等，義賣所得1萬元，捐給提供民眾心理諮商的台灣教牧心理研究院台南分院，由分院主任蘇重仁代表接受。

大台南美姿禮儀造型職業工會認為，立法院已在今年7月中旬3讀通過、放寬65歲國人強制退休規定，可配合產業需求和自我興趣，學習其他專長，進行職涯轉型和開啟斜桿人生。需要2次職涯轉型發展或退休者想再進修、學第二專長，可上網查詢該工會開課訊息，及早著手裝備自己的多元技能。

台南園藝植物與美學設計高齡專班學員展現作品創作成果。（記者王俊忠攝）

南市議長盃高齡植栽花藝設計競賽作品得獎者接受表揚。（記者王俊忠攝）

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