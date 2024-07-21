竹縣錦屏國小原民孩子天籟美聲 世界青少年合唱節摘雙金

新竹縣尖石鄉錦屏國小合唱團參加「2024世界青少年合唱節」，在無年齡限制的組別（E2民謠組）及12歲以下民謠組，雙雙榮獲金質獎的肯定。（圖由錦屏國小提供）

2024/07/21 11:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉錦屏國小合唱團本月中赴香港參加「2024世界青少年合唱節」，在無年齡限制的組別（E2民謠組）及12歲以下民謠組，雙雙榮獲金質獎的肯定。

縣長楊文科表示，五峰鄉桃山國小合唱團甫於「第13屆世界合唱大賽-World Choir Games」勇奪公開組童聲合唱組《金質獎》，錦屏國小接著也在世界比賽摘下2面金質獎，為竹縣、為國家爭光，也讓台灣原住民音樂之美，發揚到全世界。

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縣府教育局表示，7月16日至7月18日的世界青少年合唱節活動，由世界青少年合唱藝術家協會（WYCCAA）主辦，吸引國際合唱專家、國際知名合唱團及各國參賽者，超過2400人共襄盛舉。

錦屏國小全校學生共30多人，這次比賽就有24名同學、3名教師和3位國中生校參加，比賽歌曲包括布農族山歌、泰雅歡樂歌（Rimuy Su la新編）、奮起吧！泰雅子孫、tavunga（愛斯基摩民謠）等合唱曲。除了合唱比賽，一行人也參加合唱互動工作坊、一對一合唱大師指導等活動，學生們以曲會友、提升了國際視野。

指導老師張世傑說，合唱團在12歲以下民謠組獲得金質獎，優異表現獲得主辦單位邀請參加18日晚上的大獎賽，讓錦屏小將們藉此難得且珍貴的機會，與世界各國頂尖好手們切磋學習。

校長黃晴逸感謝台灣合唱音樂中心（TCMC）、台北市嘉義縣同鄉會、游梅公益信託慈善基金會、林芳瑾慈善基金會林芳寬執行長、林瀓河先生、張家祥先生、隆達電子及許多善心人士的協助，讓錦屏國小合唱團繼2016年越南會安國際合唱節奪得銀牌之後，再度於國際合唱大賽獲獎。

錦屏國小合唱團本月中赴香港參加「2024世界青少年合唱節」勇奪兩項金質獎，為新竹縣、為國家爭光，也讓台灣原住民音樂之美，發揚到全世界。（圖由錦屏國小提供）

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