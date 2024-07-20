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三峽納涼季開跑！納涼三寶「茶 筍 蜜」亮相

新北農業局代理局長諶錫輝（右）、三峽區農會理事長蘇俊龍（左）共同揭開「三峽納涼祭」序幕。（記者羅國嘉攝）

新北農業局代理局長諶錫輝（右）、三峽區農會理事長蘇俊龍（左）共同揭開「三峽納涼祭」序幕。（記者羅國嘉攝）

2024/07/20 18:59

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北三峽區農會推出「三峽納涼祭」於20、21日在北大特區大義路及學成路口公園舉辦；農業局代理局長諶錫輝表示，三峽有深厚老街及藍染文化，近年來更推出獨具全國的納涼三寶包含碧螺春（綠茶一種）、綠竹筍及蜂蜜，吸引青農返鄉的農業創生理念，並透過技術的改良，開拓更多的網路與實體通路，讓三峽在新與舊之間交融，打造時代新風華。

諶錫輝指出，今年納涼祭秀出納涼三寶，包含碧螺春、綠竹筍、蜂蜜等，現場也設有60攤農產品及美食攤位，民眾消費滿200元者可獲得一張抽獎券，可抽空氣清淨機、Apple Watch、養生紅蔘禮盒、石墨烯被、好茶禮盒等好禮，如果有消費399元，還會送碧螺春的霜淇淋。

另外，現場還提供親子DIY手繪風鈴，也邀請互動泡泡秀、魔術秀、氣球藝術秀、家政班太鼓、幼兒園舞蹈、寵艾樂團等團體演出，讓大家邊品嚐納涼消暑農特產、欣賞優美的表演，現場亦設有食農教育闖關遊戲，可以認識茶葉發酵程度、認識蜂蜜種類及成為挑筍小達人等，完成闖關可獲綠茶細麵一包。

三峽區農會理事長蘇俊龍表示，三峽納涼祭至今已舉辦十幾年，三峽是全台灣種竹筍面積最大，以綠竹筍大概有400公頃，如果加上桂竹筍約600公頃，就有1千公頃左右的竹筍面積，年產值將近兩億。另外，竹筍高纖、低脂、零膽固醇、含健康天然糖分，所以適量吃竹筍有等諸多好處。

農業局代理局長諶錫輝表示，納涼三寶包含碧螺春、綠竹筍及蜂蜜，吸引青農返鄉的農業創生理念，並透過技術的改良，開拓更多的網路與實體通路。（記者羅國嘉攝）

農業局代理局長諶錫輝表示，納涼三寶包含碧螺春、綠竹筍及蜂蜜，吸引青農返鄉的農業創生理念，並透過技術的改良，開拓更多的網路與實體通路。（記者羅國嘉攝）

「三峽納涼祭」現場設有60攤農產品及美食攤位。（記者羅國嘉攝）

「三峽納涼祭」現場設有60攤農產品及美食攤位。（記者羅國嘉攝）

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