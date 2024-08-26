西螺福興宮百年街普 信眾連「鰻魚飼料」都敬備贊普

西螺福興宮傳承百年的西螺街普度今依循古禮舉行，今年贊普桌次將進三千桌，信眾遍布全國，是濁水溪流域最盛大的普度法會。（記者李文德攝）

2024/08/26 17:29

〔記者李文德／雲林報導〕西螺福興宮傳承百年的西螺街普度今依循古禮舉行，今年贊普桌次將近3000桌，信眾遍布全國，是濁水溪流域最盛大的普度法會。其中廟方準備的囝仔普、毛小孩普，琳瑯滿目的玩具、娃娃、寵物糧食祭品等，其中還有信眾敬備鰻魚飼料，格外吸引民眾好奇。

今下午雲林縣副縣長謝淑亞、立法委員劉建國、莿桐鄉長廖秋蓉、崙背鄉長李泓儀、林內鄉長劉姿言、元長鄉長李明明及地方民意代表皆出席參與普度開香。

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福興宮董事長楊文鐘表示，西螺街普度已有百年歷史，最早有福興宮附近街訪、鋪戶共同參與，再全盛時壇場還分六大柱辦理，隨時代進步，雖儀式簡化但不失莊嚴，但依舊維持農曆7月23日舉行。上午法會起鼓誦經，下午開香植福。

此外廟方還準備囝仔普來慰藉幼魂，更有準備寵物罐頭、用品的動物普。令人吸睛的更有養殖業者特別敬備養殖鰻魚飼料贊普、雲林縣詔安聯合社區合作農場提供可改善毛小孩體質的黑蒜素，格外吸睛。

楊文鐘指出，今年登記贊普及超度拔薦信眾將近9000位，再創紀錄高，贊普桌次近3000份，較去年成長兩成，明日將邀西螺、崙背、二崙、莿桐、林內、元長等6個鄉鎮公所與西螺警分局一同分送贊普供品。

有養殖業者敬備「鰻魚飼料」贊普，格外吸睛。（記者李文德攝）

廟方還準備囝仔普來慰藉幼魂，更有準備寵物罐頭、用品的動物普，供品琳瑯滿目。（記者李文德攝）

廟方還準備囝仔普來慰藉幼魂，更有準備寵物罐頭、用品的動物普，供品琳瑯滿目。（記者李文德攝）

西螺福興宮傳承百年的西螺街普度今依循古禮舉行，今年贊普桌次將進三千桌，信眾遍布全國，是濁水溪流域最盛大的普度法會。 （西螺福興宮提供）

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