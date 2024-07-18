三峽青農周子耀製茶有成 2奪新北蜜香紅茶評鑑特等獎

三峽區農會於日前辦理新北市優良蜜香紅茶比賽，三峽區青農周子耀連續第2年奪下特等獎。（圖由新北市農業局提供）

2024/07/18 13:59

〔記者黃子暘／新北報導〕三峽區農會於日前辦理新北市優良蜜香紅茶比賽，三峽區青農周子耀連續第2年奪下特等獎。農業局指出，這屆新北市優良蜜香紅茶比賽計有240點參賽，評選出特等獎、頭等獎、金質獎、銀質獎及優良獎共選出5等次，蜜香紅茶具有獨特蜜香及花果香氣，民眾可以在家自製好喝的冷泡茶，歡迎向產區選購。

農業局介紹，周子耀畢業後投身餐飲業工作，因車禍受傷返鄉，在父親周平國建議下一同經營家中茶行、茶園，茶園採有機友善農法，獲有機驗證或友善耕作認證，周子耀也在家人指導下展露頭角獲獎，他努力取得茶葉感官品評中級認證、丙級製茶技術士證照，去年也在優良蜜香紅茶比賽中奪得特等獎。

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周子耀對於第2次獲獎感到相當開心，他也表示，採茶期要每日注意天氣預報，確保能在降雨之前採摘到「小綠葉蟬」刺吸（台語稱「著蜒」）過的茶菁，製茶過程中，須時刻注意茶葉走水狀況，增加茶菁萎凋時間1至2小時，待枝梗7、8成有明顯皺褶後再揉捻，使茶湯滋味濃厚甘醇。

農業部茶及飲料作物改良場副場長、評審邱垂豐表示，今年降雨較少，氣候得宜，適合紅茶製作，總體表現更加甘醇，蜜香及果香明顯，部分茶樣帶有花香；特等茶樣茶湯水色艷紅，澄清透亮，充滿蜂蜜香、熟果香及木質調性，滋味甘醇且韻味持久。

三峽區農會理事長蘇俊龍說，蜜香紅茶主要以小葉種茶樹所採摘的茶菁為製作原料，每年5至8月期間最適合製作，9成以上是手採，茶樹生長過程中，經「小綠葉蟬」刺吸茶嫩芽後產生變化，再經過製茶師精心製作，散發蜜香及花果香；在夏天蜜香紅茶為冷泡茶首選，取3公克茶葉或茶包1個倒入常溫冷水，置於冰箱冷藏4至8小時即可。

農業局補充，新北市透過辦理比賽與製茶技術競賽，輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術，在地茶品購買可洽三峽區農會（02-86741780）或日盛製茶（02-2668-1063）。

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