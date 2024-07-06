為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

金山青農返鄉辦農場 與特有種「葉鼻蝠」生態共存

農業局介紹，葉鼻蝠是台灣特有種，會吃掉農場害蟲，排泄物可以做堆肥。（新北市農業局提供）

農業局介紹，葉鼻蝠是台灣特有種，會吃掉農場害蟲，排泄物可以做堆肥。（新北市農業局提供）

2024/07/06 13:10

〔記者黃子暘／新北報導〕台灣特有種「葉鼻蝠」會吃害蟲，排泄物可做堆肥，無異是農務好幫手，新北市農業局介紹，青農陳琬婷就讀農業科系，畢業後返回金山區老家創立「遠足生態農場」，打造全國第一座可以觀察葉鼻蝠的農場；農場目前推出小農夫體驗營活動，帶領大、小朋友進行園區生態導覽，依照季節還有不同的農作體驗，民眾不妨利用暑假來趟「蝠」氣滿滿的旅程。

農業局代理局長諶錫輝介紹，陳琬婷求學期間就堅定自身農業志向，畢業後返鄉從農創立遠足生態農場，農場內維持天然環境，小規模輪作各式農作物，減少病蟲害孳生，並配合蝙蝠習性工作，與蝙蝠生態共榮；場內活動如蝙蝠導覽、炕窯、農產採收活動、精油體驗等，都有專人細心教學，甘藷季在即，農場也推出採收甘藷、甘藷炕窯等活動。

陳琬婷表示，她從零開始成立農場，遇到許多困難，不僅場區整理十分費力，野豬、山羌有時也會將作物吃掉，但能和自然生態共存是很珍貴的機會，她在建置農場時發現有百餘隻蝙蝠棲息，向台灣蝙蝠學會瞭解蝙蝠對農場生態有益，決定保留蝙蝠生態，並於食農教育中設計蝙蝠導覽，獨特的蝙蝠生態導覽與活潑的食農體驗，深獲來訪民眾喜愛，感謝農業局協助食農教育教案規劃、解說展版設計。

農業局指出，每年5月至10月是遠足生態農場葉鼻蝠棲息的季節，農場每周六、日及國定假日皆有開放預約，480元的農夫體驗營活動包含蝙蝠解說及觀察、認識香草、農作DIY及現烤雞蛋糕；甘藷季的古早大灶炕磚窯體驗4人只要2200元，提供香甜甘藷、桶仔雞、鹽烤魚及豐富蔬果盤；此外，農場早上10點跟下午2點開放蝙蝠參觀，民眾可聯繫遠足生態農場瞭解。

青農陳琬婷（左）與家人一同經營「遠足生態農場」，打造全國第一座可以觀察葉鼻蝠的農場。（新北市農業局提供）

青農陳琬婷（左）與家人一同經營「遠足生態農場」，打造全國第一座可以觀察葉鼻蝠的農場。（新北市農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
種菌菇虧千萬 劉煌基改種香草翻身獲全國百大青農
2024/07/01 17:56

種菌菇虧千萬 劉煌基改種香草翻身獲全國百大青農
台南申請5休閒農區劃定 下營、東山通過再補修正規劃書待公告
2024/06/26 21:04

台南申請5休閒農區劃定 下營、東山通過再補修正規劃書待公告

國家新美院 鶯歌稀有推案 宜居2~4房
台韓創生交流 南投縣府導入AI即時翻譯
2024/07/02 08:57

台韓創生交流 南投縣府導入AI即時翻譯
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播