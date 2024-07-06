金山青農返鄉辦農場 與特有種「葉鼻蝠」生態共存

農業局介紹，葉鼻蝠是台灣特有種，會吃掉農場害蟲，排泄物可以做堆肥。（新北市農業局提供）

2024/07/06 13:10

〔記者黃子暘／新北報導〕台灣特有種「葉鼻蝠」會吃害蟲，排泄物可做堆肥，無異是農務好幫手，新北市農業局介紹，青農陳琬婷就讀農業科系，畢業後返回金山區老家創立「遠足生態農場」，打造全國第一座可以觀察葉鼻蝠的農場；農場目前推出小農夫體驗營活動，帶領大、小朋友進行園區生態導覽，依照季節還有不同的農作體驗，民眾不妨利用暑假來趟「蝠」氣滿滿的旅程。

農業局代理局長諶錫輝介紹，陳琬婷求學期間就堅定自身農業志向，畢業後返鄉從農創立遠足生態農場，農場內維持天然環境，小規模輪作各式農作物，減少病蟲害孳生，並配合蝙蝠習性工作，與蝙蝠生態共榮；場內活動如蝙蝠導覽、炕窯、農產採收活動、精油體驗等，都有專人細心教學，甘藷季在即，農場也推出採收甘藷、甘藷炕窯等活動。

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陳琬婷表示，她從零開始成立農場，遇到許多困難，不僅場區整理十分費力，野豬、山羌有時也會將作物吃掉，但能和自然生態共存是很珍貴的機會，她在建置農場時發現有百餘隻蝙蝠棲息，向台灣蝙蝠學會瞭解蝙蝠對農場生態有益，決定保留蝙蝠生態，並於食農教育中設計蝙蝠導覽，獨特的蝙蝠生態導覽與活潑的食農體驗，深獲來訪民眾喜愛，感謝農業局協助食農教育教案規劃、解說展版設計。

農業局指出，每年5月至10月是遠足生態農場葉鼻蝠棲息的季節，農場每周六、日及國定假日皆有開放預約，480元的農夫體驗營活動包含蝙蝠解說及觀察、認識香草、農作DIY及現烤雞蛋糕；甘藷季的古早大灶炕磚窯體驗4人只要2200元，提供香甜甘藷、桶仔雞、鹽烤魚及豐富蔬果盤；此外，農場早上10點跟下午2點開放蝙蝠參觀，民眾可聯繫遠足生態農場瞭解。

青農陳琬婷（左）與家人一同經營「遠足生態農場」，打造全國第一座可以觀察葉鼻蝠的農場。（新北市農業局提供）

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