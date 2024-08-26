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中部大客車駕駛徵300人 待遇4至7萬

彰化監理站9月7日將有大客車駕駛徵才活動，職缺逾300個，歡迎有志投入駕駛員工作的民眾把握機會。 （監理站提供）

彰化監理站9月7日將有大客車駕駛徵才活動，職缺逾300個，歡迎有志投入駕駛員工作的民眾把握機會。 （監理站提供）

2024/08/26 17:29

〔記者湯世名／彰化報導〕考量客運司機人力短缺，台中區監理所將於9月7日在彰化監理站舉辦「薪之所向、職得你來」大客車駕駛擴大徵才活動，將有多家客運、遊覽車公司業者設攤招募逾300個職缺，待遇為4至7萬元不等，歡迎有志投入駕駛員工作的民眾把握機會，為自己創造利多又幸福的工作。

彰化監理站指出，為協助客運業者延攬及培育營業大客車駕駛人才，鼓勵民眾投入營業大客車駕駛員工作，台中區監理所將於9月7日上午9點至下午1點在彰化監理站舉辦徵才活動。現場將有中部地區多家客運公司、遊覽車公司業者及政府單位設立攤位，光是司機職缺就超過300個，另有部分行政與維修員等職缺，並同步辦理交通安全宣導。

監理站表示，依過去經驗來看，往年招募現場都會有大批民眾應徵欲加入大客車、遊覽車駕駛行列。為提高民眾投入職場意願，錄取的大客車駕駛有受訓獎金、生活津貼、穩定在職獎金等補助，投入職場後，新手駕駛起薪由4萬元起跳，有經驗的駕駛甚至有5至7萬元不等，待遇與福利都相當好；期望藉由這次大客車駕駛擴大徵才，能幫助客運業者紓緩駕駛荒，歡迎有志投入駕駛員工作的民眾把握機會。

去年舉辦的台中區大客車司機徵才活動吸引不少民眾報名，相當熱絡。 （監理站提供）

去年舉辦的台中區大客車司機徵才活動吸引不少民眾報名，相當熱絡。 （監理站提供）

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