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7/20-21三峽納涼祭有市集、DIY體驗 消費滿額抽Apple Watch

三峽納涼三寶「茶、筍、蜜」分別是碧螺春、蜜香紅茶、梨仔筍、蜂蜜。（記者黃子暘攝）

三峽納涼三寶「茶、筍、蜜」分別是碧螺春、蜜香紅茶、梨仔筍、蜂蜜。（記者黃子暘攝）

2024/07/17 16:03

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市三峽區農產品的梨仔筍、碧螺春、蜜香紅茶、蜂蜜受到消費者歡迎，三峽區農會推出「三峽納涼祭」，活動於7月20日至21日在三峽大義路及學成路口公園舉行，今（17）日舉行開跑記者會，市長侯友宜表示，活動規劃音樂表演、農夫市集及美食攤位，並設有DIY體驗、食農教育闖關活動，消費滿200元可獲得一張抽獎券，有Apple Watch、空氣清淨機等好禮。

侯友宜表示，三峽區農會不斷成長，將納涼三寶「茶、筍、蜜」農產品結合地方文化發展，打造三峽祖師廟、藍染、老街以外的觀光新亮點，著實不易；近期高溫炎熱，推薦大家來三峽納涼祭，一品有名的三峽碧螺春、蜜香紅茶，賞味三峽梨仔筍、蜂蜜，讓這些農產品幫大家消消暑。

農業局代理局長諶錫輝表示，這次三峽納涼祭持續與在地餐廳合作，如金海王婚宴會館、鼎上食府、東村餐飲店及大板根森林溫泉酒店，訂餐可享最低79折優惠，可品嚐到用三峽納涼三寶所製作的創意料理，前25位訂桌即贈市價400元的精美立體茶包禮盒1盒；活動也與在地文創食堂「甘樂食堂」合作推出納涼限定下午茶（碧螺春茶乳捲搭碧螺春冷泡茶），饕客可在百年古厝裡納涼吃美食。

三峽區農會理事長蘇俊龍表示，即起至7月19日，於三峽鮮農直賣所消費滿399元，可於納涼祭活動現場兌換碧螺春霜淇淋，另外7月20日起，在網路商城推出為期1個月的三峽在地小農聯名限定優惠，最低可達9折。

農業局補充，現值是綠竹筍產季，三峽綠竹筍今年參加全國9縣市（新北、台北、基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、台南、屏東）綠竹筍評鑑比賽，正是由三峽農友陳國隆拿下「溯源組」冠軍；那量計活動現場將有60攤茶筍蜜等三峽優質農特產農夫市集、音樂表演及美食攤位，農產品詳細優惠資訊可上三峽區農會粉專查詢。

三峽納涼三寶「茶、筍、蜜」分別是碧螺春、蜜香紅茶、梨仔筍、蜂蜜。（記者黃子暘攝）

三峽納涼三寶「茶、筍、蜜」分別是碧螺春、蜜香紅茶、梨仔筍、蜂蜜。（記者黃子暘攝）

三峽納涼三寶「茶、筍、蜜」分別是碧螺春、蜜香紅茶、梨仔筍、蜂蜜。（記者黃子暘攝）

三峽納涼三寶「茶、筍、蜜」分別是碧螺春、蜜香紅茶、梨仔筍、蜂蜜。（記者黃子暘攝）

三峽區農會「三峽納涼祭」活動於7月20日至21日在三峽大義路及學成路口公園舉行，侯友宜等人出席開跑記者會。（記者黃子暘攝）

三峽區農會「三峽納涼祭」活動於7月20日至21日在三峽大義路及學成路口公園舉行，侯友宜等人出席開跑記者會。（記者黃子暘攝）

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