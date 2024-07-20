颱風今可能形成 專家估下週一海警、週四最接近台灣

熱帶性低氣壓走勢圖。（圖擷自中央氣象署網站）

2024/07/20 10:23

〔記者蔡思培／台北報導〕颱風季到來，民眾都關心是否會有颱風影響台灣。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今表示，菲律賓東方及南海各有一個熱帶性低氣壓，都有機會在今天增強為輕度颱風。本週末颱風對台灣天氣無明顯影響，但下週一後氣象署就可能發布海上颱風警報，下週四颱風最接近台灣，將在台灣東北方海域通過。

吳聖宇今在臉書表示，菲律賓東方及南海各有一個熱帶性低氣壓，都有機會在今天增強為輕度颱風，南海氣壓預估會往海南島移動，對台灣天氣沒有影響。但菲律賓東邊的氣壓必須要特別注意，隨太平洋高壓下週稍微東退，氣壓未來將朝向西北轉北方向往台灣以東海域靠近，有機會在下週三、週四掠過台灣東北方海域後，繼續往中國浙江方向移動，對台灣的天氣勢必會造成影響，但吳聖宇說，影響程度還得看接近距離而定。

請繼續往下閱讀...

吳聖宇說，依目前預報，下週一前颱風對台灣天氣還沒有明顯影響，但下週一起，北部、東半部沿海風浪有逐漸增強趨勢，長浪也可能開始抵達，氣象署也有可能發布海上颱風警報。下週二起颱風外圍環流開始影響台灣，北部、東半部有短暫陣雨，中南部午後有熱對流雷雨，各地沿海風浪逐漸加大，北部、東半部沿海陸地的陣風也將開始增強，至於是否會發布陸上颱風警報有待觀察。

吳聖宇說，下週三颱風進入東部海面，西半部、東北部有陣雨或短暫陣雨，有較大雨勢發生機會，花東地區進入背風面，降雨機會相對下降，各地沿海風浪大，北部、東北部地區可能出現較強陣風。下週四颱風最接近台灣，將在台灣東北方海域通過，西半部、東北部持續有陣雨，並有局部豪大雨發生機會，花東地區位於背風面，雨勢仍較小，但仍要留意焚風出現，且各地沿海及陸地上都有較強陣風發生機會，較靠近颱風的北部、東北部風力較強。

下週五颱風趨向中國浙江逐漸遠離，颱風警報將解除，台灣附近轉為西南風，迎風的中南部及台東地區仍有短暫陣雨或雷雨，並可能有局部較大雨勢，北部降雨將會減小，但各地沿海風浪仍大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法