颱風最快今生成 強度上看中颱 專家曝最接近台灣時間

「林老師氣象站」指出，位於菲島東部外海的熱帶性低氣壓，預計最快今日就會升級為颱風。「林老師氣象站」也指出，預測路徑在21、22日開始會有北轉調整趨勢，24及25日最接近台灣，也就是風雨最大的階段。（圖擷自臉書）

2024/07/20 08:31

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，目前在南海及菲律賓東方海面各有一個熱帶性低氣壓。氣象專家預估，最快今日就會陸續成為今年第3號颱風「凱米」及第4號颱風「巴比倫」。其中位於菲東的熱帶性低氣壓，有機會再增強為中度颱風。就目前預測，登陸台灣的機率雖是「中偏低」，但若是颱風強度較強，或是高壓強一點，暴風圈仍有可能碰到陸地。不過專家也強調，具體影響仍要看颱風的距離而定，目前的路徑變數仍大。

菲律賓東方海面為一大低壓區，其中位於南海的熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢，未來將朝海南島方向前進，對台灣沒有直接影響。至於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，週末也有發展為輕度颱風的趨勢，颱風生成後受到太平洋高壓導引將朝西北方向移動

請繼續往下閱讀...

台灣大學大氣科學博士林得恩今晨在臉書「林老師氣象站」發文指出，位於菲島東部外海的熱帶性低氣壓，由於環境海溫偏高（大範圍攝氏31度）、垂直風切又弱，加上海水熱焓量又高，預計最快今日就會升級為颱風。

「林老師氣象站」也指出，預測路徑在21、22日開始會有北轉調整趨勢，24及25日最接近台灣，也就是風雨最大的階段。「林老師氣象站」也預估，23、24日接近台灣時，將有機會再增強為中度颱風。至於整個暴風圈脫離，則是要到25日下半天以後了。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，根據「路徑潛勢預測圖」顯示，南海的「熱帶低壓」今將發展為「輕度颱風」並朝海南島前進，對台無影響。另一「熱帶低壓」在菲律賓東方海面，今也將發展為「輕度颱風」，向西北轉北北西前進，預估24日在台灣東方海面時，已增強為「中颱」，為暴風半徑220公里的「中型颱風」，其伴隨的風雨不可小覷。不過目前模式模擬仍將持續調整，因此何時發布何種的警報？各地會有多大的風雨？仍須繼續觀察。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨晚9點28分發文指出，預估兩個熱帶低壓將在未來24小時陸續成為今年第3號颱風「凱米」及第4號颱風「巴比倫」，至於誰會先拔得頭籌，仍有待繼續觀察。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，根據日本氣象廳初步預估，位於南海的91W會往海南島前進，菲律賓東方的92W則是會偏北移動、穿越石垣島附近，與台灣保持一段距離，但目前預測仍有不小變動修正空間。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提到，台灣東部到琉球群島之間海域海溫很高、海水熱焓量也很高，颱風經過這段時強度會有滿明顯增強，但增強幅度仍要看移動速度而定，若走太快吸收能量時間就會縮短許多。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在昨晚10點37分也發文指出，根據氣象署最新預測，颱風直接侵襲台灣的機率仍然是「中偏低」，但暴風圈有機會擦過東部海域及北部海域，如果颱風再強一點、暴風圈再大一點，或是高壓強一點，讓颱風稍微偏西靠近台灣一點，暴風圈就會碰到陸地了。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，根據目前的預測路徑，下週三至四（24至25日）外圍環流會影響台灣及各地山區，颱風北上後會短暫帶動西南風增強，中、南部仍會持續降雨，天氣相當不穩定，如有安排室外活動的朋友多加注意！

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，根據氣象署最新預測，颱風直接侵襲台灣的機率仍然是「中偏低」，但暴風圈有機會擦過東部海域及北部海域，如果颱風再強一點、暴風圈再大一點，暴風圈就會碰到陸地了。（圖擷自臉書）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，根據日本氣象廳初步預估，位於南海的91W會往海南島前進，菲律賓東方的92W則是會偏北移動、穿越石垣島附近，與台灣保持一段距離，但目前預測仍有不小變動修正空間。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法