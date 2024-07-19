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新北聯合海葬出航 10名先行者回歸自然

家屬將安息袋與鮮花一同拋灑向大海。（新北民政局提供）

家屬將安息袋與鮮花一同拋灑向大海。（新北民政局提供）

2024/07/19 22:59

〔記者董冠怡／新北報導〕環保葬種類多元，新北市今年度第3場聯合海葬今出航，10名先行者在親人陪同下，從板橋殯儀館追思會現場搭乘專車前往八里渡船頭，其中一人具有10年跑船資歷，幼時居住基隆八斗子，一生熱愛海洋，子女透過聯合海葬讓父親回到大海的懷抱；另一人生前奉行環保主義，認同不立碑、不設墳、不記亡者姓名的環保葬理念，加上父母也是海葬，因此選擇與家人在海上團聚。

市府民政局表示，新北市升格以來至今累計688人參加海葬。聯合海葬不分縣市、不限國籍，只要攜帶火化許可證及兩名登船家屬身分證影本，即可報名，全程不收費用。過程中，先將骨灰放置於會自行分解、不造成環境汙染的安息袋內，並安置於木製安息盒，進行海葬時再取出，與鮮花一同灑向大海，回歸自然。

除了海葬，民政局指出，市內目前也提供多元環保葬，包括法鼓山金山環保生命園區、三芝櫻花生命園區的「植存」，新店四十份公墓樹葬、花葬，以及身後關懷計畫、聯合奠祭服務，並可選擇海葬或植存、樹葬地點，申請人身故後，不必擔心會帶給家人治喪負擔，也能藉由殯葬自主，圓滿完成人生最後一程。

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