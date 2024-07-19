不再空有基座！大安港園區媽祖雕像8/3開工 2026年完工

大安港媽祖園區基座，即將迎來媽祖雕像。（記者張軒哲攝）

2024/07/19 22:48

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大安港媽祖園區是大安區近年最重大觀光建設，第1階段基座場館工程已於2017年12月完工，有基座卻空無媽祖雕像，其中廳舍與會議廳，市府已於6月28日公告招商。延宕多年的媽祖雕像，將於8月3日舉行開工祈福典禮，最快2026年中旬完工。

大安港媽祖文化園區由前市長胡志強任內規劃並編列預算，在前市長林佳龍任內完工，最早編列的六億預算包括媽祖雕像及基座，第1階段基座場館完工後，卻空有基座多年，在盧秀燕上屆市長任期4年內，會館及視廳會議室等設備都處於閒置狀態，無法委外經營，飽受各界批評，館內空間目前平常提供地方社團使用或舉辦展覽。

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媽祖文化園區在十餘年前規劃時，受到部分宗教團體質疑，一度至大安抗議強調宗教平等，基座完工後，因台中市議會已經決議未來媽祖雕像不能再動用市庫經費，導致基座遲遲無法迎來媽祖雕像鎮守，由民間企業募款認養，市府2021年在鎮瀾宮舉行「媽祖神像」擲茭儀式，由青銅雕與石雕擇一，由石雕勝出。去年興富發文化藝術基金會捐一座重達1170公噸的花崗石媽祖雕像，主體高30公尺。

市議員施志昌指出，大安媽祖文化園區一直以來就有雕像與園區規劃問題。目前大安媽祖文化園區的雕像要動工，地方當然樂觀其成。但大安媽祖文化園區不能只靠雕像，如果要能永續經營，場館內部與周邊的規劃更不能少。建議在設置雕像期間，應該儘速提出計畫，且大安媽祖文化園區旁仍有容積率可以使用，是否搭配其他建設來活絡場館的使用與增加多樣性，並且串連大安濱海樂園、自行車到北邊的松柏漁港，藉此吸引更多遊客來到大安，促進地方繁榮與發展。

市議員李文傑說，媽祖文化園區是地方引頸期盼的景點，未來配合媽祖雕像的完成，想必會與清水高美濕地成為西海岸重要地標，市府目前亦積極招商，未來一定可以帶動地方觀光發展。

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