金廈泳渡「中國團」抵金門 174人大陣仗

中國福建省體育局長葉得盛（右一）、廈門市體育局長阮敦梁（右二）等人，率一百六十名來自中國各省的游泳好手循小三通抵金門，參加21日在小金門舉行的金廈泳渡。（記者吳正庭攝）

2024/07/19 20:55

〔記者吳正庭／金門報導〕金門第12屆金廈泳渡活動即將於21日上午在烈嶼鄉雙口海灘登場，福建省體育局長葉得盛等官員與中國各省游泳好手共174人今天抵達金門，除了參加金廈泳渡，縣府也安排「類踩線」行程，盼能藉由這場體育交流，作為開放中國觀光客上門的敲門磚，以助提振金門低迷蕭條的景氣。

兩岸自「0214（中國快艇越界金門海域翻覆案）」事件，到「0219」中國宣布在金廈海域常態化執法巡查、「0314」中國漁船金門東碇海域翻覆、「0318」金門兩釣客因霧迷航滯留中國，金廈海域上半年可謂多事之秋，也讓原本幾度呼之欲出的開放中國觀光客抵金旅遊舉措受阻；因此，金門縣政府對於這趟今年成員最多的中國交流團體抵金，期待甚殷。

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縣府參議陳世保說，目前兩岸氛圍舉辦體育活動是重中之重，盼藉由海泳作為突破，增進彼此了解，爭取開放中國人民到金門旅遊。

負責接待中國金廈泳渡交流團的金門體育會，提供觀光導覽服務，規劃參訪金門酒廠、閩南聚落等在地觀光景點以及文化體育設施，期盼讓來者感受金門近年來，在環境及觀光景點所作的努力。在刻意保持低調的互動中，原本同意公開受訪的金門體育會理事長唐麗輝臨時喊卡。

6年前曾旅遊到金門的長泳選手說，這次以參賽的心情來金門感覺很不一樣，對於愛好體育交流的人來說，絕對是好事。旁人問他有沒有信心把冠軍抱回家？他非常有自信地說，「當然有、不然來做什麼？！」

縣府指出，金廈泳渡21日在小金門（烈嶼鄉）雙口海灘登場的，2人為1組，共計100組、200名游泳好手接力，今年由金門雙口海邊游向距離約7公里的廈門椰風寨海邊。

縣府說，此行抵金的中國官員除了福建省體育局長葉得盛，還有廈門市體育局局長阮敦梁、中國國家體育總局游泳運動管理中心社會活動部部長許琦，將出席金廈泳渡開幕活動。

來自中國各省游泳好手共160抵達金門，這也是金門今年人數最多的中國交流團。（記者吳正庭攝）

參加長泳的中國選手說，這次以參賽的心情來金門感覺很不一樣，對於愛好體育交流的人來說，絕對是好事。（記者吳正庭攝）

中國選手參訪金酒公司，看見金酒十六任總統副總統就職紀念酒對身活潑的設計時，也好奇拍照。（記者吳正庭攝）

抵金門參加金廈泳渡的部分選手，認為主辦單位宣導不夠，對於哪些不能通關的零嘴沒有事先說清楚。（記者吳正庭攝）

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