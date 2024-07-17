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一生必聽「金門坑道音樂節」雙十連假登場 演出曲目先聽為快

金門坑道音樂節雙十連假在翟山坑道登場，藝術總監林正傑（右）帶著台灣新生代男中音林政勳（左）到翟山坑道「場勘」。 （記者吳正庭攝）

金門坑道音樂節雙十連假在翟山坑道登場，藝術總監林正傑（右）帶著台灣新生代男中音林政勳（左）到翟山坑道「場勘」。 （記者吳正庭攝）

2024/07/17 18:16

〔記者吳正庭／金門報導〕金門坑道音樂節將於10月12日、13日在翟山坑道舉辦6個場次，預訂7月19日下午2點起開放網路售票，主辦單位公布演出曲目。台灣新生代男中音林政勳今天在坑道初試啼聲，他說，從未感受過的聲響效果，期待登場的那一天帶給現場最好的演出。

內政部國家公園署金門國家公園管理處說，台、金空中航線本就一位難求，金門坑道音樂節演出適逢雙十節連假，唯恐樂迷屆時訂位不易，今年提早公布相關訊息，希望樂迷提早搶票，同時預訂機票。

金管處處長鄭瑞昌說，金管處2009年起辦理坑道音樂節，至今已邁入第16年，今年是龍年，「龍」具有正面力量，音樂節以欣欣向「龍」為主軸，希望透過音樂帶來活力與希望。他說，坑道音樂節不僅展現金管處持續活化、保存戰役史蹟的決心，也將翟山坑道的歷史意義及價值做更深度的推廣。

坑道音樂節藝術總監大提琴家張正傑說，翟山坑道全由花崗石打造而成，是金門知名的軍事景點，在這樣一座「戰爭坑道」內演出，不僅是台灣，在世界各地的表演場域，也幾乎沒有聽過，被不少樂迷視為「一生必聽的音樂會」；他會秉持當初開辦音樂會的初衷，強調金門歷經「戰爭與和平」的過程中，透過演出進而彰顯和平的價值。

張正傑帶著今年首度參演的男中音林政勳前翟山坑道「場勘」，林正勳驚豔地說，這是他去過這麼多音樂廳和表演場所中，「從來沒有感受過的聲響效果」，很期待正式的演出。

張正傑說，2018年獲得英國皇家愛樂協會設立作曲大獎70年以來第一位台灣得主林佳瑩，也為今年的金門音樂坑道節創作1曲；此外，詩人向陽也將在首日的音樂會中，以詩作搭配曾任台北市立國樂團二胡首席王瀅絜登場。第2天將由男中音林政勳、女高音賴珏妤以迷人、細膩的嗓音，與張正傑等3位音樂家組成弦樂四重奏，共同帶來音樂饗宴。

金管處說，音樂會2天各規劃3場次，樂迷可到「OPENTIX兩廳院文化生活」售票系統購票。另外，為維護聽眾安全與表演品質，每場次限200人，凡年滿7歲以上者都可參加，但7到12歲需有成人陪同。相關資訊可到「2024金門坑道音樂節」活動官網金門國家公園官方網站金門國家公園管理處臉書粉絲專頁查詢。

金門坑道音樂節雙十連假在翟山坑道登場。（記者吳正庭攝）

金門坑道音樂節雙十連假在翟山坑道登場。（記者吳正庭攝）

坑道音樂節藝術總監大提琴家張正傑（左）說，翟山坑道全由花崗石打造而成，是金門知名的軍事景點，在這樣一座「戰爭坑道」內演出，不僅是台灣，在世界各地的表演場域，也幾乎沒有聽過。（記者吳正庭攝）

坑道音樂節藝術總監大提琴家張正傑（左）說，翟山坑道全由花崗石打造而成，是金門知名的軍事景點，在這樣一座「戰爭坑道」內演出，不僅是台灣，在世界各地的表演場域，也幾乎沒有聽過。（記者吳正庭攝）

金管處處長鄭瑞昌說，今年是龍年，「龍」具有正面力量，音樂節以欣欣向「龍」為主軸，希望透過音樂帶來活力與希望。（記者吳正庭攝）

金管處處長鄭瑞昌說，今年是龍年，「龍」具有正面力量，音樂節以欣欣向「龍」為主軸，希望透過音樂帶來活力與希望。（記者吳正庭攝）

金門坑道音樂節將於雙十連假登場，主辦單位公布10月13日曲目。（圖由金管處提供）

金門坑道音樂節將於雙十連假登場，主辦單位公布10月13日曲目。（圖由金管處提供）

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