一生必聽「金門坑道音樂節」雙十連假登場 演出曲目先聽為快

金門坑道音樂節雙十連假在翟山坑道登場，藝術總監林正傑（右）帶著台灣新生代男中音林政勳（左）到翟山坑道「場勘」。 （記者吳正庭攝）

2024/07/17 18:16

〔記者吳正庭／金門報導〕金門坑道音樂節將於10月12日、13日在翟山坑道舉辦6個場次，預訂7月19日下午2點起開放網路售票，主辦單位公布演出曲目。台灣新生代男中音林政勳今天在坑道初試啼聲，他說，從未感受過的聲響效果，期待登場的那一天帶給現場最好的演出。

內政部國家公園署金門國家公園管理處說，台、金空中航線本就一位難求，金門坑道音樂節演出適逢雙十節連假，唯恐樂迷屆時訂位不易，今年提早公布相關訊息，希望樂迷提早搶票，同時預訂機票。

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金管處處長鄭瑞昌說，金管處2009年起辦理坑道音樂節，至今已邁入第16年，今年是龍年，「龍」具有正面力量，音樂節以欣欣向「龍」為主軸，希望透過音樂帶來活力與希望。他說，坑道音樂節不僅展現金管處持續活化、保存戰役史蹟的決心，也將翟山坑道的歷史意義及價值做更深度的推廣。

坑道音樂節藝術總監大提琴家張正傑說，翟山坑道全由花崗石打造而成，是金門知名的軍事景點，在這樣一座「戰爭坑道」內演出，不僅是台灣，在世界各地的表演場域，也幾乎沒有聽過，被不少樂迷視為「一生必聽的音樂會」；他會秉持當初開辦音樂會的初衷，強調金門歷經「戰爭與和平」的過程中，透過演出進而彰顯和平的價值。

張正傑帶著今年首度參演的男中音林政勳前翟山坑道「場勘」，林正勳驚豔地說，這是他去過這麼多音樂廳和表演場所中，「從來沒有感受過的聲響效果」，很期待正式的演出。

張正傑說，2018年獲得英國皇家愛樂協會設立作曲大獎70年以來第一位台灣得主林佳瑩，也為今年的金門音樂坑道節創作1曲；此外，詩人向陽也將在首日的音樂會中，以詩作搭配曾任台北市立國樂團二胡首席王瀅絜登場。第2天將由男中音林政勳、女高音賴珏妤以迷人、細膩的嗓音，與張正傑等3位音樂家組成弦樂四重奏，共同帶來音樂饗宴。

金管處說，音樂會2天各規劃3場次，樂迷可到「OPENTIX兩廳院文化生活」售票系統購票。另外，為維護聽眾安全與表演品質，每場次限200人，凡年滿7歲以上者都可參加，但7到12歲需有成人陪同。相關資訊可到「2024金門坑道音樂節」活動官網、金門國家公園官方網站或金門國家公園管理處臉書粉絲專頁查詢。

金門坑道音樂節雙十連假在翟山坑道登場。（記者吳正庭攝）

坑道音樂節藝術總監大提琴家張正傑（左）說，翟山坑道全由花崗石打造而成，是金門知名的軍事景點，在這樣一座「戰爭坑道」內演出，不僅是台灣，在世界各地的表演場域，也幾乎沒有聽過。（記者吳正庭攝）

金管處處長鄭瑞昌說，今年是龍年，「龍」具有正面力量，音樂節以欣欣向「龍」為主軸，希望透過音樂帶來活力與希望。（記者吳正庭攝）

金門坑道音樂節將於雙十連假登場，主辦單位公布10月13日曲目。（圖由金管處提供）

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